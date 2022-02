Waarom je vooral biologische groenten goed moet wassen

Toch die appel maar even onder de kraan houden, en ook de broccoli gaat zelden ongespoeld de pan in, maar hoeveel nut heeft het nu eigenlijk? "Vooral biologische groenten was je maar beter extra goed."

Professor Frank Devlieghere en Bruno De Meulenaer van de vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit van UGent leggen bij Vlaamse krant Het Laatste Nieuws uit dat er twee redenen zijn om groenten en fruit te wassen voor gebruik. "Ten eerste verwijder je daardoor eventuele pesticiden. Op fruit en groenten blijven er meestal al weinig achter, omdat de telers ervan onderworpen zijn aan een heel strenge reglementering. De pesticiden die ze gebruiken, moeten afgebroken zijn tegen dat de producten bij de consument belanden en door hem opgegeten worden. De concentratie pesticiden die nog op het fruit en de groenten zit, zal al bijzonder klein zijn. Die verklein je nog eens door het fruit of de groente extra te wassen.”

En de tweede reden om groente en fruit af te spoelen is om het vuil kwijt te raken. “Zeker wanneer die uit een al dan niet biologische moestuin komen, was je de groenten maar beter extra goed. Stof, grond, insecten en vuil wil je toch liever niet binnenkrijgen tijdens het eten, dat is niet alleen letterlijk tandenknarsen”, voegt professor Bruno De Meulenaer toe. “Erg hygiënisch is het niet als je dat niet wast, en je wil toch van een zo proper mogelijke grondstof vertrekken bij het bereiden van voeding.”