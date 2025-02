Britse fabriek voor superrecycling kraakt onverwerkbaar plastic voor het eerst

Een revolutionaire recyclingfabriek in Engeland gaat dit jaar van start met een unieke techniek om 'onrecyclebaar' plastic te verwerken. De installatie gebruikt heet water onder extreem hoge druk om vervuild en gemengd plastic af te breken tot bruikbare chemische bouwstenen.

Het Londense bedrijf Mura Technology staat achter deze wereldprimeur. Hun methode werkt efficiënter dan de huidige chemische recycling, waarbij plastic wordt verhit tot boven 450 graden Celsius zonder zuurstof. Bij dat oude proces gaat veel materiaal verloren als roet.

De nieuwe fabriek in Redcar draait op water dat wordt verhit tot 400 graden Celsius onder 220 keer de normale luchtdruk. In deze 'superkritische' toestand kan het water zich gedragen als vloeistof én gas, waardoor plasticmoleculen veel schoner en gelijkmatiger worden afgebroken.

Klaar voor toepassing op schaal

De technologie komt voort uit jarenlang onderzoek naar het verwerken van biomassa. Het Australische bedrijf Licella ontdekte bij toeval dat hun proces ook werkte voor plastic. Na zeven jaar ontwikkeling en 200 miljoen dollar aan investeringen is de techniek nu klaar voor grootschalige toepassing.

Het proces duurt slechts 30 minuten per lading plastic, terwijl chemische recycling vaak uren in beslag neemt. De fabriek produceert verschillende soorten olie die kunnen worden gebruikt voor nieuwe plastic producten en asfalt. De methode stoot 80 procent minder CO2 uit dan verbranding.

Wel moet het plastic nog steeds worden voorgesorteerd, net als bij gewone recycling. De fabriek verwerkt jaarlijks 23.000 ton plastic afval. Soortgelijke installaties zijn gepland in Duitsland, Japan, de Verenigde Staten, Singapore, en Zuid-Korea.

Nieuwe regelgeving

De grote vraag naar gerecycled plastic komt vooral door nieuwe regelgeving. Zo moeten plastic flessen in de EU vanaf 2030 voor 30 procent uit gerecycled materiaal bestaan. Voor voedselverpakkingen geldt vanaf dan een minimum van 10 procent.

Momenteel wordt wereldwijd slechts 10-15 procent van al het plastic gerecycled. De rest belandt in verbrandingsovens, op vuilnisbelten of in het milieu. Het grote probleem is dat veel plastic te vervuild of te gemengd is voor traditionele recycling.

Bron: Nature