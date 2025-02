Nederland naar schatting met veertig sporters naar Winterspelen

ARNHEM (ANP) - Nederland doet volgend jaar met ongeveer veertig sporters mee aan de Olympische Spelen in Milaan. Dat is de schatting van sportkoepel NOC*NSF, zei directeur topsport André Cats donderdag. Vier jaar geleden bestond de formatie van TeamNL in Beijing uit 41 atleten.

De langebaanschaatsers zullen zoals gebruikelijk voor het grootste deel van de Nederlandse afvaardiging zorgen, gevolgd door de shorttrackers. "We rekenen ook zeker weer op een afvaardiging vanuit het snowboarden en skeleton en ook bij het bobsleeën zijn de vooruitzichten hoopvol", aldus Cats, die een vooralsnog vrij zorgeloze aanloop kent naar Milaan. "Nee, er zijn geen grote zorgen. We kijken met veel energie uit naar deze Olympische Spelen. We weten dat er hard gevochten en gestreden moet worden voor medailles, het wordt steeds competitiever."

De langebaanschaatsers rijden hun wedstrijden in de Rho Fiera, een conferentieruimte in Milaan die wordt omgebouwd tot schaatsbaan. In november is daar een wereldbekerwedstrijd voor de jeugd als testevenement. Er is plaats voor 7500 mensen. "Het is een stukje kleiner dan Thialf, dus. De tickets zijn gewild. Het gaat wel uitverkocht raken", zegt Cats. Het shorttracken is een stukje verderop in Milaan, in het Unipol Forum.

Reisafstand

De reisafstand tussen Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de sneeuwsporten zijn, is zo'n vijf uur. In tegenstelling tot veel voorgaande Olympische Spelen komen niet alle sporters naar Milaan om de openingsceremonie in stadion San Siro bij te wonen. Cats: "Er wordt gebruikgemaakt van de moderne technologie en iedereen kan de opening vieren waar hij of zij op dat moment is. Onze chef de mission Carl Verheijen duwt de sporters als laatste in de stoet als één groep naar binnen."

De medailles worden bij de Spelen in Milaan direct na de wedstrijden zelf in de stadions uitgereikt, dus niet een dag later op het zogenoemde 'Medal Plaza'. Omdat Milaan in principe een filevrije stad is maakt de organisatie geen gebruik van speciale olympische rijbanen (olympic lanes). Vanwege duurzaamheidsaspecten is veelal gekozen voor al bestaande accommodaties en stadions. De bobbaan is wel volledig nieuw en er zijn zorgen of die baan wel op tijd af is. "Er wordt echt veel progressie gemaakt, we maken ons geen zorgen", aldus Cats, die met Nederland als een van de eerste landen een plaats in het olympisch dorp mocht kiezen. "We zitten in een van de achterste hoge gebouwen, waar het het meest rustig is."