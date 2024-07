De echte CO2-impact van vliegen

Vliegen is een van de meest koolstofintensieve manieren van vervoer. Hoewel de luchtvaartsector slechts een klein percentage van de totale wereldwijde CO2 -uitstoot vertegenwoordigt, heeft het e en disproportioneel grote impact op de klimaatverandering. Dit komt door de hoge emissies per passagier en de unieke effecten van uitstoot op grote hoogte.

CO2-Uitstoot van Vluchten

Een retourvlucht van Londen naar New York genereert ongeveer 986 kg CO2 per passagier. Dit is meer dan de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van een persoon in veel landen. Zelfs kortere vluchten, zoals van Londen naar Rome, kunnen aanzienlijke hoeveelheden CO2 uitstoten, namelijk 234 kg per passagier.

Niet-CO2 effecten

Naast CO2 stoten vliegtuigen ook andere schadelijke stoffen uit, zoals stikstofoxiden (NOx), waterdamp en roet. Deze stoffen dragen bij aan de vorming van ozon en contrails (condensatiestrepen), die op hun beurt ook bijdragen aan de opwarming van de aarde. In feite zijn de niet-CO2 effecten van de luchtvaart verantwoordelijk voor tweederde van de klimaateffecten van de sector.

Groeiende vraag en toekomstige prognoses

De vraag naar luchtvaart groeit snel. In 2018 was de luchtvaart verantwoordelijk voor 2,4% van de wereldwijde CO2-uitstoot, maar dit aandeel kan verdubbelen of zelfs verdrievoudigen tegen 2050 als er geen drastische maatregelen worden genomen.Ondanks verbeteringen in brandstofefficiëntie, blijft de totale uitstoot stijgen door de toename van het aantal vluchten en passagiers.

Mogelijke oplossingen

Technologische Innovaties

Duurzame Luchtvaartbrandstoffen (SAF): Deze brandstoffen kunnen de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen, maar de productiecapaciteit is momenteel beperkt en vereist enorme hoeveelheden hernieuwbare energie.

Elektrische en Waterstofvliegtuigen: Deze technologieën zijn veelbelovend voor korte afstanden, maar hebben nog aanzienlijke ontwikkeling en investeringen nodig voordat ze op grote schaal kunnen worden ingezet.

Beleidsmaatregelen

Frequent Flyers Levy: Een progressieve belasting op frequente vliegers kan de vraag naar vluchten verminderen en de impact op occasionele reizigers minimaliseren.

Verbeterde Luchtverkeersleiding: Optimalisatie van vliegroutes en het vermijden van contrail-vorming kan de niet-CO2 effecten verminderen.

Wat kan jij doen

Minder Vliegen: De meest effectieve manier om de klimaatimpact van vliegen te verminderen is simpelweg minder vliegen. Alternatieven zoals treinreizen kunnen een duurzaam alternatief bieden voor korte afstanden.

CO2-Compensatie: Hoewel dit geen perfecte oplossing is, kunnen passagiers hun uitstoot compenseren door te investeren in milieuprojecten. Echter, compensatieprojecten hebben vaak een vertraagd effect en lossen het probleem niet direct op.