Dit jaar vroeger dan ooit: de eikenprocessierups

Klimaat, natuur en milieu
door Redactie
donderdag, 26 maart 2026 om 12:59
De eerste eikenprocessierupsen van dit voorjaar zijn al gesignaleerd, vroeger dan ooit eerder in Nederland. Kenniscentrum Eikenprocessierups laat weten dat de beestjes, die later in het seizoen voor veel hinder kunnen zorgen, begin deze week in Hengelo (Overijssel) zijn waargenomen.
"Rond half mei kunnen we de eerste brandharen verwachten", laat het kenniscentrum via natuurplatform Nature Today weten. Bij warm weer kan dat eerder worden.

Zon en warmte

Het vorige record stond op 30 maart en werd in 2014 genoteerd. Ditmaal werden de beestjes een week eerder gezien, op 23 maart. "De combinatie van zeer hoge temperaturen en veel zonneschijn heeft waarschijnlijk tot dit record geleid", verklaren de rupsenkenners.
Als de rupsen groter zijn, krijgen ze honderdduizenden minuscule haren. Die laten los wanneer ze zich bedreigd of gestrest voelen. Bij mensen veroorzaakt contact met de haartjes jeuk, huiduitslag en irritaties aan luchtwegen en ogen.

