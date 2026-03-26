Geen Pornhub meer? Brussel klaagt pornowebsites aan om toegang voor kinderen

Brussel heeft de pornowebsites Pornhub, Stripchat, XNXX en XVideos aangeklaagd omdat ze kinderen toegang geven tot porno . Daarmee worden EU-regels overtreden, zegt Henna Virkkunen, vicevoorzitter van de Europese Commissie . De overtredingen kunnen leiden tot forse boetes.

De aanklachten volgen op een tien maanden durend onderzoek onder de Digital Services Act (DSA) van de EU, die grote onlineplatforms verplicht meer te doen tegen illegale en schadelijke content.

"Kinderen hebben op steeds jongere leeftijd toegang tot volwasseninhoud, en deze platforms moeten robuuste, privacyvriendelijke en effectieve maatregelen treffen om minderjarigen van hun diensten te weren", zegt Virkkunen in een verklaring. Volgens de Europese Commissie hebben de bedrijven niet goed en grondig onderzocht welke risico's hun platforms voor kinderen opleveren.

Privacyvriendelijke leeftijdscontroles

De toezichthouder stelt dat pornosites zich meer zorgen maken over hun reputatie dan over de maatschappelijke risico's voor minderjarigen. Ook bekritiseert Brussel de zogenoemde zelfverklaring, waarbij gebruikers met één klik kunnen aangeven dat ze 18 jaar of ouder zijn om toegang te krijgen tot de platforms.

Volgens de Commissie zijn zulke maatregelen, net als het vervagen van pagina's en contentwaarschuwingen, niet effectief om kinderen tegen te houden. De Europese Commissie wil dat Pornhub, Stripchat, XNXX en XVideos betere, privacyvriendelijke leeftijdscontroles invoeren om kinderen te beschermen tegen schadelijke content.