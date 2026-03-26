Geen Pornhub meer? Brussel klaagt pornowebsites aan om toegang voor kinderen

donderdag, 26 maart 2026 om 13:04
bijgewerkt om donderdag, 26 maart 2026 om 13:11
anp260326122 1
Brussel heeft de pornowebsites Pornhub, Stripchat, XNXX en XVideos aangeklaagd omdat ze kinderen toegang geven tot porno. Daarmee worden EU-regels overtreden, zegt Henna Virkkunen, vicevoorzitter van de Europese Commissie. De overtredingen kunnen leiden tot forse boetes.
De aanklachten volgen op een tien maanden durend onderzoek onder de Digital Services Act (DSA) van de EU, die grote onlineplatforms verplicht meer te doen tegen illegale en schadelijke content.
"Kinderen hebben op steeds jongere leeftijd toegang tot volwasseninhoud, en deze platforms moeten robuuste, privacyvriendelijke en effectieve maatregelen treffen om minderjarigen van hun diensten te weren", zegt Virkkunen in een verklaring. Volgens de Europese Commissie hebben de bedrijven niet goed en grondig onderzocht welke risico's hun platforms voor kinderen opleveren.

Privacyvriendelijke leeftijdscontroles

De toezichthouder stelt dat pornosites zich meer zorgen maken over hun reputatie dan over de maatschappelijke risico's voor minderjarigen. Ook bekritiseert Brussel de zogenoemde zelfverklaring, waarbij gebruikers met één klik kunnen aangeven dat ze 18 jaar of ouder zijn om toegang te krijgen tot de platforms.
Volgens de Commissie zijn zulke maatregelen, net als het vervagen van pagina's en contentwaarschuwingen, niet effectief om kinderen tegen te houden. De Europese Commissie wil dat Pornhub, Stripchat, XNXX en XVideos betere, privacyvriendelijke leeftijdscontroles invoeren om kinderen te beschermen tegen schadelijke content.

shutterstock_2651380253

Volgens psychologen is dit de beste reactie wanneer iemand kritiek op je heeft.

shutterstock_1509636425

Waarom asperges dit jaar erg duur zijn

119501705_m

Hoe komen ze in Kopen Zonder Kijken toch altijd aan dat extra budget?

170043505_m

Honderden kilometers onder onze voeten ligt een verborgen oceaan die de herkomst van al het aardse water ter discussie stelt

https___cdn.pijper.io_2026_03_AymapOiOLWcvSL1774349674

Nederlandse drugscrimineel op Bali geliquideerd

anp260326050 1

Kaartloos betalen voor het eerst populairder dan met betaalpas

