Enschedese reuzensequoia verkozen tot Boom van het Jaar 2025

Klimaat, natuur en milieu
door Nina van der Linden
dinsdag, 14 oktober 2025 om 8:19
de-sequioadendron-giganteum-in-het-abraham-ledeboerpark
De Enschedese reuzensequoia, of mammoetboom, in het Abraham Ledeboerpark is verkozen tot Boom van het Jaar 2025. Dit heeft het SBNL Natuurfonds, organisator van de jaarlijkse verkiezing, dinsdag bekendgemaakt. De 'Heilige Eik' in het Brabantse Den Hout en de Catalpa speciosa, een grootbloemige trompetboom in het Drentse Frederiksoord, zijn tweede en derde geworden.
De ouderdom van de winnende mammoetboom is een punt van discussie, aldus het fonds. Op het bordje bij de boom staat dat die rond 1890 is geplant, nadat de familie Ledeboer zaadjes van de boom mee terug had genomen uit Californië. Maar er zou ook een zwart-witfoto zijn, gemaakt in 1887, waarop de boom te zien is en al meer dan twintig jaar oud zou zijn. De boom uit Enschede is met de winst automatisch de inzending voor de Europese Tree of the Year 2026. Deze verkiezing vindt in februari plaats.
