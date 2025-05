Het Veerse Meer zit vol met wier en kwallen uit Japan

De sprong over de Deltawerken kent ook een schaduwzijde. De waterkwaliteit en onderwaternatuur holt achteruit in het Veerse Meer, zo blijkt volgens Trouw uit een alarmerende systeemanalyse die wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. Hetzelfde was al eerder bedoeld in het Grevelingenmeer, net als het Veerse Meer een door dammen van de Noordzee afgesloten zeearm.

Het Veerse Meer wordt in de zomer voor de waterrecreatie op peil gehouden met zout water uit de Oosterschelde. In de winter lozen polders regenwater vol volledig uit de landbouw in het meer. waardoor extreme algenbloei en zuurstofloosheid ontstaan ​​in diepere delen van het meer. Het zicht is uitzonderlijk laag, mede door de massale aanwezigheid van invasieve exoten.

De bodem van het Veerse Meer is op veel plekken bezaaid met Japanse oesters, Filipijnse tapijtschelpen en Japanse bessenwier, een snelgroeiend overdadig wier met lange slierten. Het is vijftig jaar geleden per ongeluk met oesters in West-Europa aangenomen vanuit Japan. Het verdringt inheemse wiersoorten, zoals zeesla, en het bezorgen overlast aan waterrecreanten.