Honderden kilometers onder onze voeten ligt een verborgen oceaan die de herkomst van al het aardse water ter discussie stelt

Water op aarde bevindt zich in zeeën of oceanen, maar kennelijk ook nog ergens anders. Nieuw onderzoek wijst op een enorme hoeveelheid water die opgesloten zit in gesteente diep onder de aardkorst.

Het gaat niet om vloeibaar water, het zit namelijk vast in een mineraal dat ringwoodiet wordt genoemd. Dit gesteente bevindt zich op honderden kilometers diepte, waar extreme temperaturen en druk heersen. Onder die omstandigheden kan het waterstofmoleculen opnemen en vasthouden in zijn kristalstructuur.

Wetenschappers beschrijven het materiaal als een soort natuurlijke opslagplaats: geen klotsende massa, maar een onzichtbare reserve die chemisch gebonden is in steen. Toch kan de totale hoeveelheid water die zo opgesloten zit enorm zijn, mogelijk groter dan alle water dat zich aan de oppervlakte bevindt.

De aarde als meetinstrument

Omdat niemand eenvoudigweg honderden kilometers de diepte in kan boren, moesten onderzoekers het anders aanpakken. Ze maakten gebruik van seismologie: het bestuderen van aardbevingsgolven. Wanneer deze trillingen door verschillende lagen van de aarde bewegen, veranderen ze van snelheid, afhankelijk van het materiaal waar ze doorheen gaan.

Door gegevens van honderden aardbevingen te combineren met metingen van duizenden sensoren wereldwijd, ontdekten wetenschappers een opvallend patroon. Op een bepaalde diepte vertraagden de golven consequent, wat wijst op de aanwezigheid van waterhoudend gesteente.

Een nieuwe kijk op de oorsprong van oceanen

Decennialang werd aangenomen dat het water op aarde grotendeels afkomstig is van inslagen van kometen en asteroïden. Dat idee staat nu ter discussie. Als er inderdaad zulke enorme hoeveelheden water diep in de mantel aanwezig zijn, suggereert dat dat onze planeet haar water mogelijk zelf heeft voortgebracht.

Dat zou betekenen dat de oceanen niet simpelweg van buitenaf zijn aangevoerd, maar het resultaat zijn van processen die zich in het binnenste van de aarde afspelen.

De ontdekking roept nieuwe vragen op. Is deze verborgen waterlaag overal aanwezig? En wat betekent dit voor de manier waarop we naar andere planeten kijken? Als water ook intern kan ontstaan en opgeslagen blijft, vergroot dat de kans dat ogenschijnlijk droge werelden toch over essentiële bouwstenen voor leven beschikken.