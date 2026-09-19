Privéjets stoten tot veertien keer meer CO2 uit dan gewone lijnvluchten

Privéjets behoren volgens een nieuw Amerikaans rapport tot de meest vervuilende vormen van vervoer. Per passagier veroorzaken ze tien tot veertien keer meer directe CO₂-uitstoo dan een commerciële lijnvlucht, terwijl het gebruik van deze toestellen de afgelopen jaren snel is gegroeid

De groei van privévliegen vergroot de druk op het klimaat op een moment dat overheden, bedrijven en reizigers juist worden gevraagd hun uitstoot te beperken. Het gaat bovendien om vervoer dat door een zeer kleine, zeer vermogende groep wordt gebruikt.

Uitstoot stijgt met 50 procent

De klimaatopwarmende uitstoot van privévluchten is de afgelopen jaren met 50 procent gestegen, blijkt uit de meest uitgebreide wereldwijde analyse tot dusver die in het artikel wordt aangehaald. Privéjets en charterdiensten zijn inmiddels goed voor ongeveer 16 procent van alle vluchtoperaties die de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA verwerkt.

Dat betekent niet dat privéjets 16 procent van alle passagiers vervoeren. Integendeel: een privéjet vliegt vaak met slechts enkele mensen aan boord. Precies die lage bezetting maakt deze manier van reizen zo klimaatintensief.

Een regulier passagiersvliegtuig verdeelt brandstofverbruik en uitstoot over tientallen of honderden reizigers. Bij een privévlucht wordt vrijwel dezelfde reis gemaakt met veel minder passagiers. Daardoor is de CO₂-voetafdruk per reiziger uitzonderlijk hoog.

Slechts 0,003 procent gebruikt privéjets

Naar schatting maken ongeveer 256.000 mensen gebruik van privéjets. Dat is slechts 0,003 procent van de wereldbevolking. Toch veroorzaakt deze kleine groep volgens het rapport een buitenproportioneel deel van de luchtvaartuitstoot.

De ongelijkheid wordt daarmee zichtbaar: een beperkte groep kan met één of enkele vluchten per jaar een klimaatimpact veroorzaken die veel groter is dan die van mensen die uitsluitend of nauwelijks met een lijnvlucht reizen.

Volgens de onderzoekers is privévliegen daarmee de meest vervuilende vorm van transport wanneer wordt gekeken naar de directe uitstoot per passagier.

Waarom privévliegen zo vervuilend is

De hoge uitstoot heeft meerdere oorzaken:

Privéjets hebben vaak maar enkele passagiers aan boord.

Kleine en middelgrote zakelijke jets zijn relatief brandstofintensief per vervoerde persoon.

Toestellen vliegen geregeld zonder betalende passagiers naar een andere luchthaven, bijvoorbeeld om iemand op te halen of na een vlucht te parkeren.

Privévliegen stimuleert extra vliegbewegingen die met een reguliere lijnvlucht, treinreis of videogesprek soms niet nodig zouden zijn.

De groei van de sector leidt bovendien tot meer hangars, terminalvoorzieningen en baanruimte, met aanvullende ruimte- en milieudruk rond luchthavens.theguardian

Luxe met grote klimaatprijs

De gemiddelde privéjeteigenaar beschikt volgens het rapport over een vermogen van 190 miljoen dollar. Wie een aandeel in een toestel bezit — zogeheten fractioneel eigendom — heeft mediaan een vermogen van 140 miljoen dollar. Tussen 2019 en 2025 groeide dat fractionele eigendom met 6 procent. theguardian

De groei van privéjets loopt dus samen met de groei van zeer grote vermogens. Critici vinden het moeilijk verdedigbaar dat gewone reizigers en huishoudens worden aangesproken op hun CO₂-uitstoot, terwijl de meest uitstootintensieve vorm van vliegen aantrekkelijk blijft voor de rijkste gebruikers.

Rapportmedeauteur Chuck Collins stelt dat belastinggeld niet zou moeten worden gebruikt om de “luxueuze overdaad” van de privéjetklasse te ondersteunen, omdat die het opwarmende klimaat verder belast.