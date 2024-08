Tennissers Roeblev en Popyrin naar finale in Montreal

MONTREAL (ANP) - Tennissers Andrej Roeblev en Alexei Popyrin spelen de finale van het toernooi van Montreal. De als vijfde geplaatste Rus won na een regenpauze van de Italiaan Matteo Arnaldi met 6-4 6-2. De Australiër Popyrin versloeg de Amerikaan Sebastian Korda met 7-6 (0) 6-3.

Roeblev versloeg in de kwartfinale de als eerste geplaatste Jannik Sinner. Korda versloeg in de kwartfinale de als tweede geplaatste Alexander Zverev. Tegen Popyrin kwam de Amerikaan echter net iets tekort. Roeblev twijfelde lang of hij aan de Olympische Spelen moest deelnemen. "Maar nu ik hier in de finale sta, weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt", zei hij.