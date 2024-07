Wordt het dit jaar nog zomer? Dit zeggen weermannen

zomer is het nog niet geweest. Maar het komt goed, zeggen weermannen gevraagd door We zitten halverwege de zomer , maaris het nog niet geweest. Maar het komt goed, zeggen weermannen gevraagd door Omroep Gelderland.

Volgende week krijgen we een dag of vijf zomerweer. Zondag tot en met vrijdag wordt het steeds warmer. Vanaf woensdag 25 tot 30 graden", verwacht weerman Reinout van den Born uit Velp.

Ook weerman Jeroen Elferink van Weerplaza is positief: "We kunnen de paraplu vanaf zaterdag vaker in de kast laten. We krijgen te maken met een mooi hogedrukgebied. Dan wacht stabieler weer op ons. Storingen blijven op gepaste afstand, met daarbij ook veel ruimte voor de zon. Het is echt een overgang naar wat mooier weer."

"Zondag wordt het 23 graden en dan kan het met een noordenwind wat frisser aanvoelen. Na het weekend wordt het lekker met 25 tot 28 graden. Het wordt mooi droog weer, in ieder geval tot en met donderdag. Daarna is een kans op een onweersbui, maar met dus zeker vijf, zes dagen mooi weer. Daarna is het wat onzeker, maar het kan zijn dat het mooie weer aanhoudt", kijkt Huirne vooruit.