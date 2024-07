Drie keer zoveel wolvenaanvallen (267) in eerste kwartaal

Wolven vallen steeds vaker schapen en andere dieren aan. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 267 aanvallen op dieren vastgesteld, in dezelfde periode van 2023 waren dit er nog 77. Dat zijn er ruim drie keer zoveel. In vrijwel alle gevallen hadden de landeigenaren geen hek of prikkeldaad om hun grond staan of andere preventieve maatregelen genomen om schade door wolven tegen te gaan.

Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van BIJ12. Deze organisatie handelt voor de provincies wolvenzaken af.

De meeste aanvallen vonden plaats in Ooststellingwerf, een Friese gemeente op de grens met Drenthe. Daar zijn in 2024 tot nu toe al 39 aanvallen vastgesteld.

Veluwe

Over het algemeen slaat de wolf het vaakst toe in gemeenten op en rondom de Veluwe, zoals in de gemeenten Ede (27 keer) en Elburg (22 keer). Gelderland telt na drie maanden al meer bevestigde aanvallen dan in heel 2023. In de periode van januari tot en met maart vonden daar 138 aanvallen plaats, tegenover 112 in heel 2023.

Het aantal aanvallen kan in werkelijkheid nog hoger zijn. Het is namelijk niet verplicht om een aanval aan BIJ12 door te geven. Ook zijn alleen aanvallen meegeteld waarbij helemaal zeker is dat de schade door een wolf is aangericht.

Meer wolven

Dat wolven steeds vaker toeslaan, komt doordat er ook steeds meer wolven in Nederland leven. "Anderhalf jaar geleden telden we 29 wolven, afgelopen winter waren het er 51", vertelt een woordvoerster van BIJ12.

"We zien ook dat er nog te weinig maatregelen worden genomen om te voorkomen dat een wolf schade kan aanrichten." Van de wolvenaanvallen in de eerste drie maanden van dit jaar hadden ruim negen op de tien landeigenaren niet de maatregelen genomen die BIJ12 aanraadt. In meerdere provincies zijn subsidies beschikbaar om preventieve maatregelen te installeren.

Begin deze maand verdween een hond in Leusden door een vermoedelijke wolvenaanval. Een week later werd een meisje in hetzelfde gebied door een wolf gebeten. Incidenten met mensen en huisdieren komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming en worden daarom ook niet meegenomen.