Zeewater was wereldwijd in juli niet eerder zo warm

PARIJS (ANP) - Nog nooit waren de wereldzeeën in juli zo warm als vorige maand. De gemiddelde temperatuur van het water was ongeveer 21 graden. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979 komen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit.

Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komen de hoge watertemperaturen door het weerfenomeen El Niño in de Grote Oceaan. Maar ook in de Atlantische Oceaan bij Europa was het water nog nooit zo warm. Dat leidt tot "wijdverspreide sterke hittegolven", stelt Copernicus. Die hebben gevolgen voor planten en dieren, maar ook voor mensen die in kustgebieden wonen.

De temperaturen zijn nog geen absoluut record. In maart 2024 was het water bijna 21,1 graden. Ook toen werd dat toegeschreven aan El Niño.

In West-Europa zag Copernicus "de warmste periode in juni en juli sinds het begin van de metingen". Droogte houdt aan en rivieren voeren veel minder water af dan anders. Dat leidde tot grote bosbranden. De gemiddelde temperatuur van de lucht was 16,9 graden en daarmee was het de een na warmste juli ooit, na 2023. De temperatuur ligt bijna 1,5 graad hoger dan voor de opkomst van de industrie.