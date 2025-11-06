Directeur Greenpeace Nederland Andy Palmen stopt na vijf jaar

AMSTERDAM (ANP) - Andy Palmen stopt na vijf jaar als directeur van Greenpeace Nederland. Hij deelde die functie met Marieke Vellekoop. Palmen zegt dat het na ruim tien jaar bij de milieuorganisatie tijd is om verder te gaan.

Namens Greenpeace zat Palmen aan de landbouwtafel van het Klimaatakkoord en hij was als directeur onder andere betrokken bij de Natuurzaak, de bodemprocedure over stikstof, somt de organisatie op. Die zaak won Greenpeace afgelopen januari van de Staat. Palmen vertrekt 11 december, hij weet nog niet wat hij daarna gaat doen.

Vellekoop blijft over als enige directeur. "Het is nu ook een goed moment voor Greenpeace om de organisatie een andere vorm te geven, daar past een kleinere directie bij", stelt ze.