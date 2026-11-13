Dit vinden bedrijven echt belangrijk voor het vestigingsklimaat

Wat de VVD al vier jaar doet, is heel slecht voor het vestiginsklimaat.

Lage belastingen, soepele regels en subsidies: daar gaat het vaak over als het Nederlandse vestigingsklimaat ter sprake komt. Maar bedrijven die een nieuwe locatie zoeken, kijken breder. Kunnen ze geschikte medewerkers vinden? Is er voldoende stroom? En weten ze waar ze de komende jaren aan toe zijn?

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat draait niet alleen om de kosten, maar ook om de mogelijkheid om plannen daadwerkelijk uit te voeren. Personeel, infrastructuur, energie en voorspelbaar beleid bepalen samen hoe aantrekkelijk Nederland is voor investeerders. Welk onderdeel de doorslag geeft, verschilt per bedrijf en sector.

Zonder mensen geen nieuwe vestiging

Een bedrijf kan een mooie locatie vinden en een gunstig financieel aanbod krijgen, maar zonder medewerkers komt het niet ver. De beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel is daarom een belangrijke vestigingsfactor.

Voor een technologiebedrijf gaat het bijvoorbeeld om programmeurs en onderzoekers. Een industrieel bedrijf zoekt technici en operators. Daarbij kijken ondernemingen niet alleen naar de mensen die nu beschikbaar zijn, maar ook naar opleidingen en de mogelijkheid om internationaal personeel aan te trekken.

Dat maakt de krappe arbeidsmarkt een risico voor Nederland. Goede universiteiten en hogescholen zijn een pluspunt, maar bedrijven moeten afgestudeerden vervolgens ook kunnen vinden en behouden.

Bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn

Een nieuwe fabriek, onderzoeksafdeling of Europees hoofdkantoor is een investering voor jaren. Bedrijven willen daarom kunnen inschatten welke regels en kosten daarbij horen.

Dat verklaart waarom voorspelbaar beleid zo belangrijk is. Een onderneming kan rekenen met een bekend belastingtarief. Het wordt lastiger wanneer fiscale regelingen geregeld veranderen of wanneer onduidelijk blijft welke voorwaarden in de toekomst gelden.

Hetzelfde geldt voor vergunningen. Niet alleen de uitkomst telt, maar ook de vraag hoe lang een procedure duurt. Een bedrijf dat niet weet wanneer het kan beginnen, kan zijn personeel, financiering en bouwplannen moeilijk organiseren.

Een stroomaansluiting kan belangrijker zijn dan een belastingvoordeel

Een bedrijventerrein kan goed bereikbaar zijn en voldoende ruimte bieden, maar daarmee is het nog geen bruikbare vestigingslocatie. Er moet ook genoeg elektriciteit beschikbaar zijn.

Voor industrie en andere energie-intensieve activiteiten zijn de capaciteit van het stroomnet en de energieprijzen belangrijke voorwaarden. Een belastingvoordeel lost weinig op als een onderneming haar machines niet kan laten draaien of jarenlang op een aansluiting moet wachten.

Daarmee krijgt het vestigingsklimaat een heel praktische kant. Bedrijven willen niet alleen horen dat ze welkom zijn, maar ook weten of ze kunnen bouwen, aansluiten en produceren.

Nederland moet bereikbaar blijven

Goede verbindingen blijven eveneens belangrijk. Bedrijven kijken naar wegen, havens, luchthavens en digitale infrastructuur. Ook de afstand tot klanten, leveranciers en samenwerkingspartners telt mee.

Voor een distributiecentrum kan bereikbaarheid zwaar wegen. Een kennisbedrijf hecht mogelijk meer waarde aan een locatie dicht bij een universiteit of een netwerk van gespecialiseerde ondernemingen.

Er bestaat dus niet één ideaal vestigingsklimaat voor alle bedrijven. De aantrekkelijkheid van een locatie hangt af van wat een onderneming er wil doen.

Ook woningen en scholen tellen mee

De keuze voor een bedrijfslocatie raakt bovendien aan onderwerpen die op het eerste gezicht weinig met ondernemen te maken hebben.

Werknemers moeten ergens kunnen wonen. Wie personeel uit het buitenland wil aantrekken, heeft ook belang bij goed onderwijs en een aantrekkelijke leefomgeving. Een tekort aan betaalbare woningen kan het daardoor moeilijker maken om geschikte medewerkers binnen te halen.

Woningbouw, onderwijs en bereikbaarheid zijn zo niet alleen maatschappelijke voorzieningen, maar ook onderdelen van het vestigingsklimaat.

Belastingen tellen mee, maar vertellen niet het hele verhaal

Natuurlijk kijken bedrijven naar belastingen, loonkosten en andere uitgaven. Een nieuwe vestiging moet financieel haalbaar zijn. Maar het idee dat ondernemingen vooral voor het laagste belastingtarief kiezen, doet geen recht aan de afweging.

Een goedkope locatie is weinig waard als er geen personeel beschikbaar is, de stroomvoorziening tekortschiet of vergunningen eindeloos onzeker blijven. Omgekeerd kan een duurdere locatie aantrekkelijk zijn als een bedrijf er betrouwbaar en efficiënt kan werken.