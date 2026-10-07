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Gebruik flitsgranaten bij Franse scholierenprotesten opgeschort

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk schort het gebruik van flitsgranaten bij de massale scholierenprotesten op. De stap volgt nadat een 15-jarige scholier door een flitsgranaat van de politie een hand had verloren.
Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez zei tegen de Franse radiozender RTL dat hij dinsdag heeft gevraagd de flitsgranaten niet meer te gebruiken. "Ik schort het gebruik ervan op bij de acties van de scholieren, totdat duidelijk is wat er in deze zaak is gebeurd", zei hij na vragen over de gewonde jongen in het Noord-Franse Lens.
Er lopen achttien politieonderzoeken naar beschuldigingen van buitensporig politiegeweld tijdens de protesten, aldus Nuñez. In Parijs verloor een 14-jarige scholier tanden nadat hij in het gezicht werd geraakt door een traangasgranaat. Een politieagent is hiervoor aangeklaagd.
De betogingen voor beter onderwijs begonnen eind september. De Franse premier Sébastien Lecornu houdt woensdagavond een toespraak over onder meer de protesten en de overheidsfinanciën.
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