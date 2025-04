Tesla maakt verlies op iedere verkochte auto.

De winst van Tesla daalde met 71% in het eerste kwartaal . Dat er überhaupt winst werd gemaakt komt niet door verkochte auto: iedere verkochte auto levert verlies op. Dat komt ook omdat er steeds minder van worden verkocht. Daardoor moeten de kosten worden uitgesmeerd over steeds minder auto's. De sterk afgenomen winst komt van boekhoudtrucs en eenmalige opbrengsten.

Musk zei dat hij vanaf volgende maand aanzienlijk minder tijd zou besteden aan zijn baan bij Trump. Tesla zei eerder dat het verwachtte dat de verkoop van voertuigen dit jaar zou stijgen, nadat het in 2024 een zeldzame daling had gerapporteerd.

Musk zuchtte diep tijdens het gesprek van dinsdag voordat hij inging op de handelsoorlog van de regering Trump. De CEO zei dat hij heeft gepleit voor lagere tarieven en dat zou blijven doen. "Ik wil gewoon benadrukken dat de tariefbeslissing volledig aan de president van de Verenigde Staten is," zei Musk. "Of hij naar mijn advies zal luisteren, is aan hem."

Tesla boekte over de maanden januari tot en met maart een omzet van 19,3 miljard dollar, omgerekend 16,9 miljard euro. Dat was 9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst die overbleef, viel 71 procent lager uit, op 409 miljoen dollar.

Tesla had begin deze maand al de verkoopcijfers bekendgemaakt. Het bedrijf bleek wereldwijd 13 procent minder auto's te hebben verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar. In de eerste drie maanden werden 336.681 voertuigen afgeleverd, het laagste aantal sinds het tweede kwartaal van 2022.

Het bedrijf is in zijn prognoses voor het gehele boekjaar verder voorzichtig. Eerder had Musk nog een terugkeer naar groei beloofd, nadat Tesla's jaarlijkse leveringen vorig jaar waren gedaald.

"Hoewel we verstandige investeringen doen die zowel onze voertuig- als energieactiviteiten klaarstomen voor groei, hangt het groeitempo dit jaar af van verschillende factoren", stelt Tesla in een toelichting, daarbij verwijzend naar de macro-economische omstandigheden en de productieopschaling van fabrieken. "We zullen onze prognose voor 2025 opnieuw bekijken in onze update van het tweede kwartaal."