De top 4 slots volgens Kansino

Wie voor het eerst een gokje wil wagen in een online casino in Nederland weet twee dingen al gauw zeker: het zijn vooral de online gokkasten of slots die razend populair zijn en waar veel van te vinden zijn. Een ander ding dat zeker is, is dat je al heel snel bij een van de meest populaire aanbieders van online kansspelen in Nederland uit komt, namelijk Kansino.

Kansino staat bekend om het enorme aanbod van online slots . De aanbieder heeft zelfs zoveel online gokkasten beschikbaar dat het lastig is om een keuze te maken. Maar: niet getreurd. Wij hebben natuurlijk het meest recente aanbod voor je uitgeprobeerd, zodat jij weet welk spel de moeite waard is. In dit artikel vertellen we je graag meer over online gokkasten en de top 5 slots van dit moment volgens Kansino. Lees je mee?

Wat zijn videoslots precies en hoe speel je zo’n spel?

Voor we je meer vertellen over welke slots op het moment helemaal hip en happening zijn, is het goed om te weten wat videoslots precies zijn én hoe je zulke spellen moet spelen. Videoslots zijn eigenlijk hetzelfde als online gokkasten met het grote verschil dat de videoslots van nu veel moderner zijn. Je kunt ze het beste zien als digitale versies van de klassieke gokkasten die je misschien wel eens in een café of bar gezien hebt (en die nu langzaam maar zeker uit het straatbeeld verdwijnen). Dit betekent dat videoslots meestal beschikken over allerlei moderne features zoals vette graphics, toffe geluidseffecten, spannende thema’s en nog veel meer. De moderne gokautomaat is op deze manier dus vaak veel interessanter dan de ouderwetse.

Daarbij moet je weten dat videoslots vaak niet over één simpele basislijn beschikken waarop je dezelfde symbolen moet krijgen, zoals bij een klassieke gokkast vaak wel het geval is. Videoslots hebben vaak meerdere rollen en zelfs meerdere winlijnen die zowel horizontaal, verticaal als diagonaal kunnen lopen. Sommige moderne videoslots beschikken hierdoor zelfs over duizenden manieren om te winnen! Kijk bijvoorbeeld maar eens naar het populaire Megaways, waar je echt veel kans hebt om te winnen. Een ander belangrijk kenmerk van de moderne videoslots zijn de bonus features, zoals de wild-symbolen, de spannende bonusrondes, de scatters en natuurlijk de multipliers. Deze onderdelen maken een spelletje des te spannender!

1. Sweet Bonanza blijft met stip op nummer één staan

Een gokkast die echt niet meer weg te denken is uit het aanbod van videoslots vandaag de dag is Sweet Bonanza van aanbieder Pragmatic Play . Sweet Bonanza is een van de meest kleurrijke en sowieso meest zoete slot van deze provider. Spelers zijn dol op dit slot door het zoete en kleurrijke thema waar je meteen vrolijk van wordt, de eenvoudige en snelle gameplay en de mogelijkheid om aantrekkelijke winsten uit te laten betalen. Het spel wordt gespeeld op een speelveld met 6 rollen en 5 rijen.

Er zijn verschillende symbolen die je hier op tegen kunt komen. De fruit-symbolen, zoals bananen, druiven, watermeloenen en appels, betalen het laagst uit. Liever scoor je snoep-symbolen op de rol voor je, want deze symbolen hebben een hogere waarde. Scoor je het rode hart, dan heb je het beste betalende symbool van het spel te pakken. Ook zijn er verschillende bonusrondes die je kunt activeren, waaronder de free spins ronde waar je ook heuse multiplier bommen kunt activeren. Meedoen met Sweet Bonanza doe je al vanaf € 0,20 tot een maximum van € 125 per draai.

2. Fire Joker van Play ‘n Go is ook razend populair

Net als Sweet Bonanza wordt Fire Joker van aanbieder Play ‘n Go ook veel gespeeld. Fire Joker is eigenlijk een heel klassiek slot en is juist daarom enorm populair geworden. De gameplay is namelijk aanzienlijk eenvoudig en het ontwerp van de gokkast doet een beetje aan vroeger denken. Natuurlijk zijn er wel wat moderne functies aanwezig, zoals een multiplier wiel en de mogelijkheid op respins. Dit maakt Fire Joker het ideale spel voor zowel fans van klassieke gokkasten als voor nieuwe spelers. De ideale combinatie, dus!

In Fire Joker is er een speelveld aanwezig met 3 x 3 rollen. Hierop zijn 5 vaste winlijnen te vinden die horizontaal en diagonaal over de rollen kunnen lopen. Op de rollen komen allerlei traditionele symbolen voorbij, zoals kersen, druiven, pruimen, citroenen, sterren en zevens. Komt de joker voorbij? De joker is het wild-symbool, wat betekent dat je hiervoor de hoogste uitbetaling krijgt. Het leuke van Fire Joker is dat je al vanaf € 0,05 mee kunt doen tot een maximum van € 100 per draai. Dit maakt dit slot ontzettend toegankelijk.

3. Mythische figuren in Gates of Olympus van Pragmatic Play

Ben je meer op zoek naar een thema waarin een beetje spanning voorkomt? Dan is het populaire Gates of Olympus misschien wel iets voor jou. Gates of Olympus is namelijk totaal anders dan de bovenste twee gokkasten. Dit populaire videoslot staat in het teken van de oude Griekse mythologie en neemt jou als speler mee naar het oude rijk van Olympus. Door dit te gekke thema heeft de gokkast door de jaren heen een trouwe fanbase opgebouwd. Het thema is ontzettend goed uitgewerkt en is tot in detail indrukwekkend te noemen.

Het speelveld van Gates of Olympus bestaat uit 6 rollen en 5 rijen. Hierop komen verschillende symbolen voorbij: van gekleurde edelstenen (lage waarde) tot symbolen zoals een gouden kelk, een zandloper, een kroon en een ring (hoge waarde). Zie je het gezicht van Zeus? Dan heb je een scatter symbool te pakken. Ook zijn er multipliers aanwezig waarmee je je winst tot wel 500 keer kunt vergroten. Een gokje wagen op deze online gokkast kan al vanaf € 0,20 tot een maximum van € 100. Dit betekent dat je met een redelijk lage inzet

4. Dork Unit van Hacksaw Gaming als nieuwkomer

Waar spellen zoals Gates of Olympus en Fire Joker al een poosje bestaan, heeft het redelijk nieuwe Dork Unit van aanbieder Hacksaw Gaming toch ook echt al een plaatsje verdiend in deze lijst. In Dork Unit word je vergezeld door drie knotsgekke clowns: de dorks van het spel. Zij hebben elk hun eigenschappen en mogelijkheden die interessant kunnen zijn voor jou als speler. Wat zo leuk is aan Dork Unit is dat het spel ontzettend kleurrijk is. En ondanks dat de opzet redelijk eenvoudig is, wordt het spel veel gespeeld in Nederland - misschien juist wel door de eenvoudige opzet.

Wat goed is om te weten, is dat het spel op 5 rollen en 4 rijen gespeeld wordt. In totaal zijn er 26 vaste winlijnen aanwezig. Omdat je al in kunt zetten vanaf € 0,10 per spin, is Dork Unit heel toegankelijk voor verschillende soorten spelers en verschillende budgetten. De clowns zelf dienen als wild-symbool; iedere clown heeft een andere waarde. Maar: de meest belangrijke features zijn de dork spins waarmee je een aantal gratis spins krijgt waarmee je multipliers kunt activeren en de gift bonanza waarmee je extra grote cadeaus met vermenigvuldigers kunt verzamelen.