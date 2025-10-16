Doorrekeningen: Geert Wilders gunt ons allemaal een eigen butler

Er zijn dingen die je helemaal niet verzint om te willen, omdat je daarvoor het geld niet hebt. Je zou misschien wel een butler willen. Maar je kan amper je boodschappen betalen. Of een overdekt zwembad in je tuin. Terwijl je niet eens een tuin hebt.

Volgens Marike Stellinga en Maarten Schinkel is dat de benadering van de PVV in het verkiezingsprogramma, zeggen ze in hun p rachtige podcast over de doorrekeningen. De PVV heeft allerlei prachtige plannen, maar het kan de partij niet schelen dat die onhaalbaar zijn.

Stellinga: "En dan heb je natuurlijk de grote missende factor hier de grootste partij in de Tweede Kamer en vooralsnog ook in de peilingen. De PVV Geert Wilders, die laat niet doorrekenen en die kan dus wel gratis bier verkopen. Die heeft staan in zijn verkiezingsprogramma Ik wil de sociale huur omlaag, meer woningen bouwen en de hypotheekrente aftrek behouden. Ja, en waar die dat van betaalt, dat weten we niet."​

"Even vertaald naar mij ik wil ook graag een butler in mijn huis. Zou ik heel leuk vinden... . Maar wat kost die butler en heb ik dat geld ervoor over? Daar gaat het over en het resultaat is ik heb geen butler."

Maar over de meeste partijen komen we veel te weten in de podcast: in een uur krijg je een uitstekend beeld van de keuzen die partijen maken.

Ja21 en VVD spelen vals

Bijvoorbeeld dat bij de ChristenUnie de overheid het meeste groeit, bij de VVD het minste. En dat niet alleen JA21, maar ook de VVD vals hebben gespeeld. Ze bluffen in debatten wel over hun plannen, maar hebben die uit de cijfers gehaald.

Voor woningen moet je niet zijn bij BBB, SGP en JA21.

Voor het eerst deed het CPB uitspraken over woningbouw, maar met grote voorzichtigheid. Met pijltjes (geen exacte getallen) wordt aangegeven welke partijen meer bouwen.​

Twee pijltjes omhoog (substantiële stap richting 100.000 extra woningen per jaar): GroenLinks-PvdA, D66 en ChristenUnie.​

Eén pijltje omhoog: VVD, NSC, CDA en Volt.​

Geen extra woningen: BBB, SGP en JA21.​

ChristenUnie het beste voor oplossing stikstofcrisis

GroenLinks-PvdA, D66, ChristenUnie en Volt scoren goed op klimaat en stikstof. Opmerkelijk is dat de ChristenUnie volgens het PBL de beste mix hanteert: deze partij vermindert de uitstoot substantieel met de minste verplaatsing van bedrijven naar het buitenland. Dit doet de ChristenUnie door een evenwichtige mix van heffingen, normen en subsidies.

Stellinga en Schinkel ontleedde nog veel meer interessante zaken (zoals: een formatie kan best snel gaan).

Maar ik wil hun noeste arbeid niet verder plunderen.

Dus luister zelf. Het kost je net zolang als 1 aflevering van EVA en je leert 20 keer meer