Nu steeds meer mensen aandacht besteden aan een groene leefomgeving rondom hun huis, speelt Garden Point in op de wensen van mensen die hun tuin, terras of balkon zien als een verlengstuk van hun woning: een plek om echt te leven en te genieten. Garden Point is een merk van het Poolse bedrijf Garden Way en is gespecialiseerd in een compleet assortiment tuinproducten waarin uitstraling, comfort en gebruiksgemak samenkomen. Elk product wordt ontworpen met oog voor de dagelijkse behoeften van de gebruiker en sluit tegelijkertijd aan bij de moderne uitstraling van buitenruimtes.

Wat doet Garden Point?

Garden Point is een merk dat gespecialiseerd is in de complete inrichting van tuinen, terrassen en balkons. Het merk richt zich op producten die een mooie uitstraling combineren met gebruiksgemak en duurzaamheid. Daarmee speelt Garden Point in op de wensen van mensen die hun buitenruimte zien als een verlengstuk van hun woning. Het assortiment bestaat onder andere uit tuinpaviljoens, prieeltjes, pergola's, parasols, loungesets, schommels, ligbedden en foliekassen. Zo biedt Garden Point alles om heerlijk buiten te ontspannen, maar ook om zelf groenten, fruit en andere planten te kweken. Bij het ontwerpen van de producten staat het dagelijks gebruik centraal. Garden Point wil van iedere tuin een plek maken waar comfort, functionaliteit en een mooie uitstraling samenkomen en waar mensen zich helemaal thuis voelen.

Wat verkoopt en produceert Garden Point?

Tuinpaviljoens en prieeltjes

De tuinpaviljoens en prieeltjes van Garden Point zorgen voor een gezellige, beschutte plek in de tuin of op het terras. Ze bieden een comfortabele ruimte om samen te komen met familie en vrienden, heerlijk te ontspannen of buiten te eten. Tegelijkertijd bieden ze bescherming tegen zon, regen en wind. Dankzij de stevige constructie en weerbestendige materialen zijn deze producten bestand tegen verschillende weersomstandigheden. Het doordachte ontwerp zorgt bovendien voor gebruiksgemak en maakt het eenvoudig om de paviljoens en prieeltjes mooi te laten aansluiten bij de rest van de tuininrichting.

Grijs tuinpaviljoen met gordijnen Valencia 3x4m Garden Point

Pergola's en parasols

Met de pergola's en parasols van Garden Point kun je optimaal genieten van je tuin of terras, ook als het weer wat minder meewerkt. Pergola's zorgen voor een stijlvolle overkapping en creëren een extra plek om heerlijk buiten te ontspannen. Parasols zijn juist flexibel en praktisch: je kunt ze eenvoudig verplaatsen en precies daar schaduw creëren waar je die nodig hebt. Deze producten combineren een moderne uitstraling met praktisch gebruiksgemak en passen perfect bij de inrichting van een eigentijdse tuin of terras.

Antraciet terraspergola La Palma 3x4 Garden Point

Loungemeubelen

Het assortiment tuinmeubelen van Garden Point bestaat onder andere uit tafels, stoelen, hoekbanken en complete loungesets. Hiermee creëer je eenvoudig een comfortabele plek om te ontspannen in de tuin, op het terras of op het balkon. De meubels zijn gemaakt van weerbestendige materialen en combineren zitcomfort met duurzaamheid en een stijlvolle uitstraling. Zo richt je jouw buitenruimte helemaal naar eigen wens in, afgestemd op hoe je deze dagelijks gebruikt.

Loungeset Porto Garden Point

Tuinschommels, ligbedden en foliekassen

De tuinschommels en ligbedden van Garden Point bieden een heerlijke plek om tot rust te komen en zorgeloos van het buitenleven te genieten. Met de foliekassen kun je daarnaast zelf groenten, kruiden en bloemen kweken. Zo geniet je van je eigen verse oogst en krijg je alle ruimte om je passie voor tuinieren verder te ontwikkelen. Deze producten combineren ontspanning met praktisch gebruiksgemak en helpen je om van je tuin een fijne, veelzijdige plek te maken waar je iedere dag plezier van hebt.

Houten schommelbank Borneo Garden Point

Garden Way – Poolse producent met eigen merken

Garden Point is een eigen merk van het Poolse bedrijf Garden Way, dat ruime ervaring heeft met het ontwikkelen van tuinproducten. Garden Way verzorgt de ontwikkeling, het ontwerp en de distributie van alle Garden Point-producten. Daarbij wordt aandacht besteed aan iedere stap van het proces: van het eerste idee en de keuze van materialen tot de kwaliteitscontrole volgens de hoge eisen van het merk. Het bedrijf heeft vier eigen merken: Garden Point, Store Boss, CoverTech en Jump Hero. Alle producten worden in opdracht van Garden Way geproduceerd, zodat de kwaliteit, het gebruiksgemak en de duurzaamheid aan dezelfde hoge standaarden voldoen.

In Nederland zijn alle producten van deze merken uitsluitend verkrijgbaar via de officiële webshop gardenway.nl, die eigendom is van Garden Way Sp. z o.o. Deze webshop is het enige officiële verkoopkanaal voor particuliere klanten in Nederland. Zo kunnen klanten rekenen op originele producten, betrouwbare kwaliteit en een veilige aankoop.

Gardenway.nl - De enige officiële distributeur

Gardenway.nl , de webshop van het Poolse bedrijf Garden Way, is de enige plek in Nederland waar je producten van het merk Garden Point kunt kopen. De webshop krijgt hoge beoordelingen van klanten en ontvangt veel positieve reviews op onafhankelijke beoordelingsplatforms. Dit laat zien dat klanten vertrouwen hebben in het bedrijf en onderstreept de sterke positie van Garden Way op het gebied van tuinmeubelen. Klanten kunnen hierdoor rekenen op originele producten, een goede klantenservice en deskundig advies bij het kiezen en gebruiken van tuinproducten. Daarnaast is Garden Way een betrouwbare bron van informatie en inspiratie. Je vindt er deskundig advies over de producten en de nieuwste trends op het gebied van tuin- en terrasinrichting.

Garden Point laat zien dat een tuin veel meer kan zijn dan alleen een groene buitenruimte. Het is een plek om te leven, te ontspannen en iedere dag van te genieten. De producten van het merk zijn ontworpen voor mensen die waarde hechten aan een mooie uitstraling, praktisch gebruiksgemak, duurzaamheid en de vrijheid om hun buitenruimte naar eigen wens in te richten. Van tuinpaviljoens en pergola's tot loungesets, tuinschommels en foliekassen: al deze producten sluiten aan bij de visie van Garden Point. Een tuin is niet zomaar een plek rondom het huis, maar een natuurlijk verlengstuk van de woning waar comfort, ontspanning en het buitenleven samenkomen.