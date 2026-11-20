Je hebt een dure smartwatch gekocht om je gezondheid nauwkeurig in de gaten te houden. Het apparaat registreert je hartslag, slaap en dagelijkse beweging. Maar wat veel mensen niet weten, is dat zelfs de meest geavanceerde smartwatch verkeerde metingen kan geven door iets heel eenvoudigs: de manier waarop je hem draagt.

Een horloge dat te los zit, verschuift tijdens het bewegen of juist te strak om de pols zit, kan de nauwkeurigheid van bepaalde metingen beïnvloeden. En dat terwijl steeds meer mensen hun gezondheidsgegevens gebruiken om te bepalen hoe fit of uitgerust ze zijn.

Hoe meet een smartwatch eigenlijk je hartslag?

De meeste smartwatches gebruiken een optische sensor aan de achterkant van het horloge. Deze sensor schijnt licht op de huid en registreert veranderingen in de hoeveelheid bloed die door de kleine bloedvaatjes stroomt. Op basis daarvan berekent het apparaat je hartslag.

Dat klinkt behoorlijk geavanceerd, en dat is het ook. Toch kent deze technologie beperkingen. De sensor moet namelijk goed contact maken met de huid om betrouwbare informatie te verzamelen.

Wanneer er tijdens het sporten ruimte ontstaat tussen de sensor en je pols, kan het licht anders worden opgevangen. Daardoor kunnen metingen tijdelijk afwijken.

Onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Sensors bevestigt dat de druk waarmee een optische hartslagsensor tegen de huid zit, invloed heeft op de kwaliteit van de metingen.

Zelfs je horlogebandje maakt verschil

Opvallend genoeg speelt het bandje van je smartwatch hierbij een grotere rol dan veel mensen denken.

Een versleten bandje dat onvoldoende aansluit, kan ervoor zorgen dat het horloge tijdens het hardlopen of fietsen verschuift. Andersom kan een te strak bandje oncomfortabel zijn en de doorbloeding beïnvloeden.

Garmin adviseert gebruikers daarom hun horloge iets boven het polsbot te dragen. Het moet stevig genoeg zitten om niet te bewegen, maar mag niet knellen.

Ook het materiaal kan verschil maken voor het draagcomfort. Siliconen en bepaalde stoffen bandjes zijn bijvoorbeeld geschikt voor sportactiviteiten, terwijl andere materialen vooral prettig kunnen zijn voor dagelijks gebruik.

Voor mensen die hun sporthorloge intensief gebruiken, kan het daarom verstandig zijn om regelmatig de pasvorm te controleren. Een ander exemplaar uit het assortiment garmin bandjes kan bijvoorbeeld uitkomst bieden wanneer het oorspronkelijke bandje versleten is of niet meer goed aansluit.

Waarom je hartslag tijdens het sporten soms vreemd uitschiet

Misschien heb je het weleens meegemaakt. Je bent rustig aan het hardlopen en ineens schiet je hartslag volgens je horloge omhoog. Even later zakt de waarde weer, terwijl je nauwelijks iets aan je tempo hebt veranderd.

Dat hoeft niet te betekenen dat je hart daadwerkelijk zo sterk heeft geschommeld.

Bij sommige smartwatches kan tijdens het hardlopen zogenoemde cadence lock optreden. De optische sensor registreert dan tijdelijk het ritme van je stappen in plaats van je werkelijke hartslag.

Vooral beweging van het horloge ten opzichte van de huid kan dit verschijnsel veroorzaken.

Ook kou speelt een rol. Bij lage temperaturen vernauwen bloedvaatjes dicht onder de huid zich, waardoor een optische sensor soms moeite heeft om een duidelijk signaal op te vangen.

Dat betekent overigens niet dat iedere onverwachte hartslagwaarde onjuist is. Bij herhaaldelijk afwijkende metingen of lichamelijke klachten is het verstandig medisch advies in te winnen.

Je smartwatch weet niet altijd hoe je je voelt

Naast de hartslag registreren veel moderne horloges ook stress, slaapkwaliteit en herstel.

Die cijfers kunnen nuttig zijn om patronen te ontdekken. Toch moet je ze niet verwarren met een medische diagnose.

Zo kan een smartwatch bijvoorbeeld een verhoogde hartslag vaststellen, maar niet altijd bepalen wat daarvan de oorzaak is. Spanning, lichamelijke inspanning en positieve opwinding kunnen vergelijkbare lichamelijke reacties veroorzaken.

Het risico is dat gebruikers meer waarde gaan hechten aan hun dagelijkse gezondheidsrapport dan aan hoe ze zich daadwerkelijk voelen.

Zo haal je betrouwbaardere metingen uit je smartwatch

Gelukkig hoef je niet meteen een nieuw horloge te kopen wanneer je twijfelt aan de nauwkeurigheid van je metingen.

Begin met de positie van het apparaat. Draag het horloge iets boven je polsbot en zorg ervoor dat de sensor goed aansluit op de huid. Controleer daarnaast of het bandje tijdens beweging niet verschuift.

Het helpt ook om de achterkant van het horloge regelmatig schoon te maken en je apparaat bijgewerkt te houden met de nieuwste software.

Voor sporters die heel nauwkeurig hun hartslag willen volgen, bijvoorbeeld tijdens intervaltrainingen, kan een compatibele borstband een betere oplossing zijn dan uitsluitend meten via de pols.

Uiteindelijk blijft een smartwatch vooral een hulpmiddel. Het apparaat kan waardevolle inzichten geven, maar de cijfers zijn niet altijd zo exact als het scherm doet vermoeden.

En soms begint een betrouwbaardere meting niet bij een nieuwe sensor of een duurder model, maar simpelweg bij een horloge dat goed om je pols zit.