Een oud-collega stuurt je via LinkedIn een berichtje, of je zin hebt om even bij te praten? Vlak voor de afspraak komt de link binnen in je postvak en zit hij in beeld, met nog twee bekenden erbij. Alleen is er een probleem: niemand van hen is echt.

Met deze ingewikkelde AI-truc hebben Noord-Koreaanse hackers in anderhalf jaar ruim 400 miljoen dollar aan crypto gestolen, omgerekend zo’n 360 miljoen euro. Dat staat in een waarschuwing van de FBI . De dienst noemt de methode FaceStealer en nam ruim 900 webcamvideo’s van slachtoffers in beslag.

Je kennis zit in beeld, maar het is een opname

De hackers nemen eerst het Telegram-, LinkedIn-, Slack- of Discord-account van een slachtoffer over. Ze lezen oude gesprekken terug en sturen zijn contacten een bericht: bijpraten, of een investering bespreken. De afspraak loopt via Calendly, een online agendadienst, schrijft Help Net Security

De link naar het gesprek komt pas kort van tevoren. Hij leidt naar een nagemaakte versie van Zoom of Teams op een adres dat erop lijkt, zoals uu01webzoom.us of teams.livemeet.us.

Daar spelen de hackers de stiekem opgenomen webcambeelden van je kennis af, vaak met clips van andere ‘deelnemers’ erbij. Het oogt als een gewone vergadering met bekende gezichten.

Dan krijg je een geluidsprobleem

Kort na het begin meldt iemand in de chat dat de anderen je niet kunnen horen. De oplossing die ze aandragen: een update installeren, een script draaien of een stukje code in een opdrachtvenster plakken.

Doe je dat, dan zet je spionagesoftware op je computer. Die steelt inlogcookies, legt toetsaanslagen en je scherm vast en opent een achterdeur. Vanaf de klik op de link filmt je eigen webcam mee. Jouw gezicht wordt het lokaas voor het volgende gesprek met jouw contacten.

Haast hebben de hackers niet. Soms wachtten ze maanden tot ruim een jaar voor ze een cryptoportemonnee leeghaalden, meldt de FBI.

Cryptowerkers en programmeurs zijn het doelwit

De FBI richt de waarschuwing aan mensen die in de cryptowereld werken en aan beheerders van open source-software, gratis programmacode waar veel apps op draaien. Op hun computer staat vaak een cryptoportemonnee, de herstelzin daarvan of een toegang tot het netwerk van de werkgever.

In april beschreef BleepingComputer hoe de beheerder van Axios, een veelgebruikt bouwblok voor websites en apps, in een nep-Teamsgesprek belandde. Een foutmelding vroeg hem een ‘update’ te installeren en daarmee kregen de hackers zijn computer in handen. Onderzoekers koppelden die aanval aan dezelfde groep.

Die groep heet Sapphire Sleet of UNC1069, volgens de FBI een andere Noord-Koreaanse ploeg dan de hackers achter de miljardenhack bij cryptobeurs Binance . Ze maakt inmiddels ook deepfakes, nagemaakte video’s, van bekende cryptofiguren uit openbare foto’s en filmpjes. Het grootste deel van de truc draait nog op echte gestolen beelden.

De deepfakes hoeven alleen goed genoeg te zijn om door te gaan voor webcambeeld. - FBI

Deze signalen verraden een nepgesprek

De uitnodiging komt via een chat-app of sociale media, niet via de mail of agenda die jullie normaal gebruiken.

De agendauitnodiging heeft geen videolink; die volgt pas vlak voor het gesprek.

Het webadres lijkt op Zoom of Teams, maar klopt niet precies.

Alleen jij lijkt een geluidsprobleem te hebben.

Iemand vraagt je tijdens het gesprek iets te installeren, een script te draaien of code te plakken.

De FBI raadt aan een vergadering te openen in de officiële app met de vergadercode en de afspraak via een ander kanaal na te vragen, bijvoorbeeld met een telefoontje. Een update installeer je los van het gesprek, via de app zelf of de officiële site.

Zet je webcam pas aan als je degene die je uitnodigde kunt zien, horen en spreken. - FBI

Toch geklikt? Doe dit meteen

Zet je crypto over naar een nieuwe portemonnee met een nieuwe herstelzin, aangemaakt op een ander, schoon apparaat. Wijzig je wachtwoorden, log overal uit en zet tweestapsverificatie aan, vooral op chat-apps en werkaccounts. Waarschuw je contacten en je werkgever: de hackers kunnen jouw beelden gebruiken om hen te benaderen. Meld het bij de Fraudehelpdesk en doe aangifte bij de politie.

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