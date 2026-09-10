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Houten kap van Torentje op Binnenhof bijna 480 jaar oud

Samenleving
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 14:27
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DEN HAAG (ANP) - De houten kap van het Torentje van de premier is bijna 480 jaar oud, blijkt uit onderzoek van Rijksvastgoed tijdens de renovatie van het Binnenhof. Het hout is afkomstig van bomen uit Zuid-Zweden die in de herfst van 1546 of de winter van 1546/47 zijn gekapt.
Onderzoekers doen bijna elke dag vondsten tijdens de renovatie. Maar dit is wel "heel bijzonder", zegt Bram Hulshof, monumentenadviseur bij het Rijksvastgoedbedrijf. "Er zijn nog maar een handjevol echt oude kappen over op het Binnenhof."
De houten constructie is ongeveer 8 meter hoog en verkeert volgens onderzoekers in goede staat. Op de balken staan merktekens die laten zien dat de onderdelen vooraf op een timmerwerf zijn gemaakt en daarna op het Binnenhof zijn gemonteerd.
De constructie blijft behouden, maar wordt wel aan het zicht onttrokken. In de werkkamer van de minister-president komt het plafond terug.
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