Nog vrije ruimte in je WKR? Dat maakt sportieve kerstpakketten interessant

Een bedrijf met 25 medewerkers en een loonsom van een miljoen euro mag dit jaar ruim 15.000 euro belastingvrij aan zijn personeel besteden. Wat daarvan op 31 december nog over is, ben je kwijt: de vrije ruimte in de werkkostenregeling schuift niet door naar volgend jaar. Het ziekteverzuim ligt ondertussen hoger dan het gemiddelde van de afgelopen dertig jaar. Daardoor kijken werkgevers niet alleen naar hoeveel ze nog kunnen besteden, maar ook naar een kerstpakket dat aansluit bij thema’s als gezondheid, beweging en ontspanning. Voor werkgevers die het kerstpakket nog moeten regelen, zijn sportieve kerstpakketten daarom een logische optie om mee te nemen.

De vrije ruimte vervalt op 31 december

In 2026 mag je 2 procent van de fiscale loonsom tot 400.000 euro onbelast besteden, en 1,18 procent over het deel daarboven. Ook sportieve kerstpakketten vallen daaronder. Kom je boven die grens, dan betaal je als werkgever 80 procent eindheffing over het meerdere.

Voor het bedrijf uit het voorbeeld is dat 8.000 plus 7.080 euro, samen 15.080 euro. Ging er dit jaar al geld naar personeelscadeaus, een externe zomerborrel of fietsplan, dan blijft er minder over. Onbenutte vrije ruimte gaat niet mee naar volgend jaar. Op 31 december is ze weg

Vanaf 1 januari 2027 stijgt het percentage over de eerste 400.000 euro naar 2,16 procent, goed voor maximaal 640 euro extra. Het kabinet wil in het Belastingplan 2027 wel de vrijstelling voor personeelskorting op eigen producten schrappen, waardoor die korting ook van de vrije ruimte afgaat. De Kamer stemt daar dit najaar over.

Verzuim: 58 op elke 1.000 werkdagen

Het CBS mat in het eerste kwartaal van 2026 een ziekteverzuim van 5,8 procent. Dat is evenveel als een jaar eerder, maar ruim boven het gemiddelde van 5,0 procent sinds 1996. In het tweede kwartaal kwam het uit op 5,4 procent, tegen 5,2 procent een jaar eerder. Griep, verkoudheid en andere virusinfecties waren in 2025 voor 55 procent van de verzuimers de belangrijkste reden. In de zorg en het welzijnswerk lag het verzuim met 8,2 procent het hoogst.

En de winter moet nog beginnen. Arbodienst ArboNed telde in september 2025 72 procent meer ziekmeldingen dan in augustus.

Sportieve kerstpakketten lossen dat niet op. Er is geen onderzoek dat laat zien dat een sporttas het verzuim verlaagt. Wel laten sportieve kerstpakketten je team zien dat gezondheid op de agenda staat, in een maand die verder vooral om oliebollen en kerstdiners draait.

Wat er in sportieve kerstpakketten zit

De inhoud loopt sterk uiteen. Er zijn gezonde pakketten met sappen, crackers en notenmix, en er zijn sportieve kerstpakketten met een sporttas, bidon, sporthanddoek of stappenteller. Volgens kerstpakketonline.nl werkt maatwerk het best: "Een sportief pakket hoeft geen fitnesspakket te zijn. Vraag eerst wat je team doet. Fietsen veel mensen naar het werk, dan past een fietstas beter dan een springtouw. Wie niet sport, krijgt iets lekkers erbij. Met maatwerk stem je sportieve kerstpakketten af op het team in plaats van andersom."

In de zorg en de kinderopvang, waar het verzuim hoog ligt, past iets voor herstel en ontspanning vaak beter dan sportieve kerstpakketten vol fitnessspullen. Op kantoor, waar mensen de hele dag zitten, werken sportieve kerstpakketten met iets om te bewegen goed. Wie buiten of in de productie werkt, is vaak blijer met sportieve kerstpakketten voor na het werk, zoals iets warms voor de wandeling en iets lekkers voor thuis.

Wie het dichter bij huis zoekt, kan sportieve kerstpakketten aanvullen met iets uit de eigen regio: een proefles bij de sportschool om de hoek, een streekproduct van een lokale teler of een bon voor de fysiotherapeut in het dorp. Dat voelt persoonlijker dan een doos uit een catalogus.

Een andere manier van belonen: de Dag van de Leidster

De kinderopvang laat zien dat het ook anders kan. Elke derde donderdag van september is het de Dag van de Leidster, officieel ook de Dag van de Pedagogisch Medewerker. De Landelijke Wervingscampagne voor de Kinderopvang bedacht de dag in 2002. Dit jaar viel hij op 17 september. Op Dagvande.nl vind je meer geschikte momenten om de dag van de te vieren.

Voor kinderopvangorganisaties is dat een logisch moment om de beloning te verdelen: een deel van de vrije ruimte in september, een deel in december. In september een vitaal cadeau, in december sportieve kerstpakketten die wat kleiner uitvallen. Het budget blijft gelijk, maar je team krijgt twee keer waardering. De volgende Dag van de Leidster is op 16 september 2027, als de vrije ruimte net iets groter is. Hetzelfde budget wordt steeds vaker verdeeld over twee momenten van waardering: in september en met kerst.

Andere sectoren hebben vergelijkbare momenten. Deze week (21 tot en met 25 september) is het de Week van het Werkgeluk, en van 9 tot en met 13 november volgt de Week Zonder Werkstress. Kerstpakkettenkiezer.nl, dat werkgevers helpt bij het kiezen van kerstpakketten , raadt aan om die dagen al in januari in de agenda te zetten: "Verdeel je budget over het jaar. Dan zoek je in december niet meer naar wat er toevallig nog over is, maar weet je precies hoeveel je voor de sportieve kerstpakketten hebt."

Wat sportieve kerstpakketten je binnen de WKR kosten

Loonsom van 400.000 euro: 8.000 euro vrije ruimte in 2026, 8.640 euro in 2027.

Loonsom van een miljoen euro: 15.080 euro in 2026, 15.720 euro in 2027.

Vallen sportieve kerstpakketten van 100 euro buiten de vrije ruimte, dan kosten ze je 180 euro per stuk.

De btw op cadeaus mag je alleen aftrekken zolang alles samen onder de 227 euro exclusief btw per medewerker per jaar blijft. Kom je daarboven, dan vervalt de aftrek over het hele bedrag.

Waar je op let bij sportieve kerstpakketten

Niet iedereen sport. Houd rekening met collega's met een fysieke beperking, een dieet of andere wensen rond eten en drinken. Sportieve kerstpakketten die gezond en lekker combineren, of een pakket waarin medewerkers zelf kiezen, voorkomen dat het cadeau betuttelend overkomt.

Let ook op de planning. Leveranciers hanteren hun eigen besteldeadlines, en maatwerk of een logo kost extra tijd. Wie sportieve kerstpakketten met maatwerk wil, bestelt het liefst in oktober of november. Bereken eerst hoeveel vrije ruimte je nog hebt en kies daarna de sportieve kerstpakketten. Twijfel je, overleg dan met je accountant.