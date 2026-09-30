Veel gerechtsdeurwaarders krijgen te maken met agressie

DEN HAAG (ANP) - Veel gerechtsdeurwaarders krijgen tijdens hun werk te maken met agressie. Vaak blijft het bij woorden, maar ze worden ook regelmatig geïntimideerd of bedreigd. Dat komt naar voren uit een onderzoek in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Van de gerechtsdeurwaarders die meededen aan het onderzoek zeggen meer dan vier op de vijf dat ze in het afgelopen jaar minstens een keer te maken hebben gehad met agressie. Bij een op de vijf deelnemers gebeurde dit minstens een keer in de maand.

Ongeveer 80 procent van de respondenten heeft te maken gehad met verbale agressie en ongeveer de helft met intimidatie. Bij ongeveer een kwart werd iemand fysiek agressief. Verder zei een op de vijf gerechtsdeurwaarders dat iemand dreigde met zelfdoding.

Beslag leggen

De agressie komt vooral van mensen die een openstaande schuld hebben. Gerechtsdeurwaarders hebben minder incidenten met soevereinen en autonomen, die het gezag van de overheid niet erkennen. Twee jaar geleden had een op de drie gerechtsdeurwaarders een confrontatie met iemand uit die groep, dit jaar is het een op de tien.

Van de gerechtsdeurwaarders die meededen aan het onderzoek zei bijna de helft dat ze minder plezier in het werk hebben door de incidenten. Een kwart denkt er weleens aan ander werk te zoeken.

Nederland telt bijna zeshonderd gerechtsdeurwaarders. Zij moeten onder meer dagvaardingen en vonnissen afleveren en beslag leggen op spullen of geld.