SI-gewrichtsklachten: wat kun je doen bij aanhoudende pijn?

Een zeurende of stekende pijn onderin je rug die doortrekt naar je bil, bekken of bovenbeen: veel mensen herkennen het meteen. Vaak wordt gedacht aan spit of een gewone rugklacht, maar in veel gevallen zit het probleem in het SI-gewricht. Dit gewricht verbindt je heiligbeen met je bekken en vangt bij elke stap de klappen op tussen je bovenlichaam en je benen. Als het daar vastzit of geïrriteerd raakt, merk je dat direct bij de simpelste dingen, zoals lang zitten, traplopen of opstaan uit een stoel.

Wat is SI-gewrichtspijn precies?

Je SI-gewricht beweegt maar een klein beetje, maar die speling is wel heel belangrijk om schokken op te vangen. Zodra het gewricht blokkeert of juist te veel speling heeft, kun je flinke klachten krijgen. Meestal voel je de pijn aan één kant van je onderrug, net boven je bil, al kan het ook uitstralen naar je lies, dijbeen of zelfs je kuit. Daardoor lijkt het soms sprekend op een hernia of ischias. Vooral lang in dezelfde houding zitten, je schoenen aantrekken of omdraaien in bed maakt de pijn vaak erger. De oorzaak kan een simpele misstap of val zijn, maar ook een zwangerschap, een klein beenlengteverschil of een verkeerde houding.

Hoe wordt SI-gewrichtspijn vastgesteld?

Omdat de klachten zo lijken op andere rugproblemen, is het belangrijk om eerst goed te laten uitzoeken waar de pijn precies vandaan komt. Een gespecialiseerde behandelaar doet hiervoor verschillende bewegingstesten waarmee het bekken gericht wordt belast. Een MRI of röntgenfoto zegt lang niet altijd alles, omdat slijtage of kleine afwijkingen op een scan niet per se de oorzaak van jouw pijn hoeven te zijn. Iemand met verstand van het bekkengebied herkent de samenhang tussen je rug, heupen en benen vaak veel sneller, waardoor je niet onnodig lang met de verkeerde behandeling doorloopt.

De rol van een chiropractor bij SI-gewrichtspijn

Als het probleem mechanisch is, kan het helpen om een chiropractor bij SI-gewrichtspijn in te schakelen. Die kijkt niet alleen naar de plek waar het pijn doet, maar ook naar hoe je staat, loopt en hoe je hele wervelkolom beweegt. Met gerichte correcties wordt de normale beweging in het gewricht weer op gang gebracht, zodat de spieren eromheen eindelijk kunnen ontspannen. Daarnaast krijg je vaak gerichte oefeningen mee om je bekken sterker en stabieler te maken, zodat de klachten niet na een paar weken weer terugkomen.

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