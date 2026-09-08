Van oude doelen tot nieuwe grondstoffen

Wie op zaterdag langs de velden loopt, ziet vooral sportplezier. Maar achter de schermen draait een club ook op spullen: doelen, hekwerk, fietsenrekken, verlichting, kabels, kantine-apparatuur en soms zelfs een oud scorebord. Veel daarvan bevat metaal of elektronica. En precies daar ligt een kans: slimmer inzamelen en recyclen kan de sportwereld duurzamer maken.

Waarom metaalrecycling in de sport telt

Metaal is bij uitstek een materiaal dat je goed kunt hergebruiken. Staal, aluminium en koper kunnen na verwerking opnieuw de keten in. Dat bespaart grondstoffen en energie en vermindert de druk op mijnbouw en transport.

Sportclubs hebben bovendien vaker met metaalstromen te maken dan je denkt, bijvoorbeeld:

Versleten doelen en netconstructies

Kapot hekwerk of tribunedelen

Oude fietsen die blijven staan bij het station of de club

Kabels van geluidsinstallaties en verlichting

Afgeschreven keukenapparatuur uit de kantine

Elektronica is klein maar niet onbelangrijk

Naast metaal speelt elektronica een groeiende rol. Clubs vervangen laptops, printers, routers, pinapparaten en soms complete kassasystemen. Ook scoreborden en tijdwaarneming bevatten onderdelen die niet bij het restafval horen.

Hier zit een extra aandachtspunt: dataveiligheid. Op oude laptops of harde schijven kunnen ledengegevens, betaalinformatie of e-mails staan. Wie elektronica afvoert, doet er verstandig aan om te kiezen voor een route waarbij datadragers aantoonbaar worden vernietigd of professioneel worden gewist.

Zo maak je recycling praktisch op de club

Duurzaam beleid klinkt al snel als extra werk, maar met een paar simpele afspraken kom je ver.

1. Maak een vaste inzamelplek

Kies een hoek op het terrein waar metaal en e-waste tijdelijk kan worden opgeslagen. Label duidelijk wat er wel en niet mag.

2. Scheid grofweg op soort

Een aparte bak voor kabels en elektronica voorkomt dat waardevolle materialen vervuild raken.

3. Plan een opruimdag

Koppel het aan een klusdag of seizoensafsluiting. Vrijwilligers vinden het prettig als er een concreet doel is.

4. Maak het zichtbaar

Zet in de nieuwsbrief of op het prikbord hoeveel kilo oud ijzer of kabel er is ingezameld. Dat werkt motiverend.

Wanneer een container of ophaalservice logisch wordt

Bij een renovatie, nieuwe verlichting of het vervangen van hekwerk kan de hoeveelheid schroot snel oplopen. Dan is het handig als je niet met aanhangers hoeft te blijven rijden. Voor clubs, aannemers of sponsoren die structureel met metaalstromen werken, bestaan er containerservices en ophaalafspraken.

Een concreet voorbeeld: als een club overstapt op LED-veldverlichting, komen er armaturen, kabels en soms besturingskasten vrij. Dat is precies het soort materiaal dat je gescheiden wilt afvoeren.

Ook voor elektronica geldt: als je in een keer veel apparatuur afvoert, wil je dat het netjes en veilig gebeurt. Een partij als Kh-metals.nl verwerkt oud ijzer en metalen en kan daarnaast helpen met het inzamelen van grotere volumes en met oplossingen rond elektronica-afvoer, inclusief opties voor harde schijf vernietiging.

Duurzaamheid die verder gaat dan het sportpark

Recycling past in een bredere beweging waarin sportclubs steeds vaker nadenken over energie, afval en mobiliteit. Het mooie is dat metaal- en elektronica-inzameling relatief snel resultaat oplevert: je ruimt op, voorkomt verspilling en draagt bij aan hergebruik.

Duurzaamheid in de sport hoeft niet ingewikkeld te zijn. Kijk eens met recycling-ogen naar wat er op en rond de club ligt. De kans is groot dat er meer herbruikbare grondstoffen rond het veld staan dan je denkt.