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Zverev tegenstander van Van de Zandschulp in kwartfinale US Open

Sport
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 6:09
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NEW YORK (ANP) - Tennisser Alexander Zverev staat in de kwartfinale van de US Open. De als eerste geplaatste Duitser was in de vierde ronde in drie sets te sterk voor de Italiaan Luciano Darderi, de nummer 20 van de plaatsingslijst: 6-2 6-2 7-6 (7).
Zverev won in juni op Roland Garros zijn eerste grandslamtitel. Een maand later verloor de 29-jarige Duitser de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld ontbreekt in New York vanwege een knieblessure. De beste prestatie van Zverev op het Amerikaanse grandslamtoernooi was het bereiken van de finale in 2020, die hij verloor van de Oostenrijker Dominic Thiem.
In de kwartfinale wacht een ontmoeting met de Nederlander Botic van de Zandschulp.
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