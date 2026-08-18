Wat betekent de kans op neerslag in je weerapp nu écht

Je kent het wel. Je checkt 's ochtends je weerapp, ziet "30% kans op neerslag" staan en denkt: ach, dat valt wel mee. Maar dan blijkt het toch de hele middag te gieten. Terwijl je vriend, een aantal kilometers verderop, geen druppel op zijn hoofd krijgt. Hoe kan dat, bij precies dezelfde voorspelling?

De kans is groot dat je het percentage al die tijd verkeerd hebt gelezen.

Niet 30% van de dag, ook niet 30% van het gebied

De meeste mensen denken dat "30% kans op neerslag" betekent dat het 30 procent van de dag regent, en de rest droog blijft. Anderen denken juist dat het gaat om 30 procent van het gebied waar een bui valt. Beide interpretaties zijn fout, ontdekte Radar na navraag bij het KNMI.

De officiële definitie: het is de kans dat er op een willekeurige, vaste plek in Nederland ergens in de 24 uur van die dag neerslag valt. En dan moet het wel minimaal 0,3 millimeter zijn, ongeveer genoeg voor een paar plasjes op straat.

Over hoelang het regent, zegt het percentage dus helemaal niets. Die bui kan in een kwartier keihard naar beneden komen, of de hele dag als miezerregen aanhouden.

Daarom blijft je buurman droog

Buienradar gebruikt een mooi voorbeeld om het uit te leggen. Stel: in Amersfoort is 60 procent kans op neerslag, met gemiddeld 10 millimeter regen . Dat betekent dat er in 60 procent van het gebied Amersfoort regen kan vallen, terwijl de rest droog blijft. Die 10 millimeter is bovendien een gemiddelde: op de ene plek in de stad kan het flink regenen, een paar straten verderop valt misschien geen druppel.

Dat verklaart precies waarom jij kletsnat kunt worden terwijl je vriend, die naar dezelfde app keek, droog thuiskomt. Jullie zaten toevallig aan de andere kant van diezelfde bui.

Zeg je plannen niet te snel af

Goed om te weten: alleen bij 100 procent kans op neerslag weet je zeker dat het bij jou gaat regenen. Bij elk lager percentage is er altijd een kans dat de bui aan jou voorbijtrekt. Zonde dus om je terrasje of dagje uit meteen te schrappen bij een regenwolkje van 20 procent op je scherm.

Wil je het echt zeker weten? Kijk dan niet alleen naar het dagpercentage, maar naar de kans per uur, die in de meeste apps naast het algemene percentage staat. Of zoom in op de weerkaart om te zien of die bui echt jouw kant op komt, of net aan je voorbij waait.