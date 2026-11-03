Aantal burgerdoden door aanval Rusland op Oekraïens dorp loopt op

KYIV (ANP/RTR) - Bij Russische aanvallen maandag op de Oekraïense plaats Komysjoevacha, niet ver van de stad Zaporizja, zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen. Eerder op maandag sprak president Volodymyr Zelensky op X nog over achttien doden.

Russische troepen vielen een school in het dorp in de zuidoostelijke Oekraïense regio Zaporizja aan. De school werd volgens Zelensky gebruikt als distributiepunt voor hulpgoederen. Onder de dodelijke slachtoffers waren twee reddingswerkers en vier politieagenten. Vijf personen worden in het ziekenhuis behandeld, onder wie twee reddingswerkers, aldus de lokale hulpdiensten.

Zelensky zei in zijn dagelijkse videotoespraak dat de Russen vanuit de lucht bommen lieten vallen op het schoolgebouw. Hij stelde dat Moskou moet hebben geweten dat het gebouw gebruikt werd voor de verspreiding van humanitaire hulp.