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Kabinet wil verplicht hogere huur voor scheefwoners

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 11:22
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil de huur voor mensen die scheefwonen in een sociale huurwoning verplicht verhogen met 50 of 100 euro per maand. Dat meldt woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan (D66) in een Kamerbrief. Momenteel mogen woningcorporaties huurders al meer laten betalen als zij meer verdienen dan bij de huurprijs past, maar dat gebeurt lang niet altijd.
In de brief staat dat corporaties dit onder meer niet doen omdat huurders niet makkelijk aan een passendere woning kunnen komen. Maar de nieuwe wet, die begin volgend jaar in internetconsultatie moet gaan, maakt dus dat corporaties de huurverhoging moeten doorvoeren. De huur wordt indien nodig elk jaar verhoogd tot aan de maximale prijs die bij de woning past.
Ook wil de minister een vermogenstoets invoeren voor het krijgen van een sociale huurwoning. Momenteel speelt alleen het inkomen hierbij een rol. Het plan moet ervoor zorgen dat mensen met vermogen geen sociale huurwoning krijgen, of tegen een hogere huur.
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