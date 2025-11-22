Wat kost het als je op NPO Radio 1 wilt adverteren?

Veel bedrijven die alleen nog online adverteren leven in de veronderstelling dat adverteren op de radio wel heel duur zal zijn. In dit artikel legt het in radioreclame gespecialiseerde mediabedrijf Mediamax uit dat je met €10.000 budget al heeft effectief kunt adverteren op een goed beluisterde radiozender zoals NPO Radio 1.

Wat bereik je met €10.000 budget op Radio 1?

Met €10.000 budget kun je op NPO Radio 1 een opvallend sterke radiocampagne neerzetten. Een radiospot van 15 seconden wordt dan in twee weken tijd gemiddeld zo’n 105 keer uitgezonden, wat neerkomt op iets meer dan 7 keer per dag*. Daardoor ben je niet afhankelijk van één moment, maar bouw je aan herkenning door constante herhaling.

Binnen de kerndoelgroep 46 tot 67 jaar bereik je op Radio 1 meer dan een half miljoen unieke luisteraars: dit is ruim tien procent van alle Nederlanders binnen deze leeftijdsgroep. Omdat zij jouw radiocommercial (gemiddeld) 5,5 keer horen, blijft je boodschap beter hangen en vergroot je de kans dat mensen tot actie overgaan.

Volgens Mediamax kunnen bedrijven die met €10.000 willen adverteren op NPO Radio 1 een campagne neerzetten die ook daadwerkelijk blijft hangen. De publieke zender biedt namelijk een (trouw) luisterpubliek dat bewust afstemt op nieuws, achtergronden en duiding. Daardoor luisteren mensen langer en geconcentreerder, wat tevens de aandacht voor jouw radiocommercial verder vergroot.*Bereik en tarieven kunnen variëren, het is raadzaam een actuele offerte op te vragen.

Hoeveel luisteraars heeft NPO Radio 1?

In Nederland worden de luistercijfers doorlopend gemeten door het Nationaal Media Onderzoek, kortweg NMO. Hierdoor is goed vast te stellen hoeveel mensen Radio 1 bereikt: wekelijks gemiddeld zo’n 2,2 miljoen luisteraars, met pieken tot 2,5 miljoen tijdens grote nieuws- en sportmomenten. NPO Radio 1 staat vaak in de top 5 van meest beluisterde radiozenders in Nederland.

Het publiek bestaat bovendien uit een van de hoogstopgeleide luistergroepen van alle Nederlandse radiozenders. De zender is tevens sterk in B2B (business-to-business) want veel directeuren, managers en ondernemers luisteren dagelijks naar Radio 1, vaak tijdens het woon-werkverkeer.

Uit onderzoek blijkt ook dat zo’n 400.000 zakelijke beslissers wekelijks inschakelen op NPO Radio 1. Deze doelgroep is verantwoordelijk voor aankopen vanaf €1.000 binnen hun organisatie, waardoor adverteerders op Radio 1 direct worden gehoord door mensen die daadwerkelijk invloed hebben op belangrijke zakelijke beslissingen.

Hoeveel kost een radiocommercial laten produceren?

De tarieven voor het produceren van een radiocommercial variëren tussen de €0 voor een eenvoudige gesproken radiospot met één voice-over stem tot wel €15.000 voor een commercial met meerdere (bekende) stemacteurs en een gezongen jingle op het einde. Kort gezegd: je kunt je productie zo duur maken als je zelf wilt.

Het goede nieuws voor adverteerders die zendtijd op NPO Radio 1 willen inkopen is dat drukke (overgeproduceerde) radiocommercials helemaal niet nodig zijn, of zelfs minder effectief zijn op een nieuws- en actualiteitenzender. Een standaard gesproken met een professionele voice-over werkt vaak al hartstikke goed. De boodschap en aanbieding zijn vaak veel belangrijker.

Waaraan voldoet goede radiospot?

Over radiocommercials maken zijn vele boeken volgeschreven, maar eigenlijk draait een geslaagde radiospot om aandacht pakken en eenvoud. Je begint daarom altijd met één vraag: voor wie maak ik deze spot? Als je weet wie je wilt bereiken, kun je de juiste toon en woorden kiezen.

Goede radiocommercials zijn vooral superduidelijk, want luisteraars haken binnen een paar seconden af als het te druk of ingewikkeld klinkt. Vertel daarom in kort wat jouw product uniek maakt en gebruik desnoods een subtiel geluidseffect om beelden in het hoofd van de Radio 1 luisteraar te creëren.

Laat vooral merken dat je begrijpt wat de luisteraar nodig heeft, at maakt je commercial menselijk, herkenbaar en veel effectiever. And last but not least: eindig je radiospotje altijd met een duidelijke call-to-action, zoals “ga nu naar mijnwebsite.nl/actie, en profiteer direct”. Met een speciale actiepagina kun je namelijk meteen de traffic vanuit je Radio 1 campagne tracken.

Slim radioreclame inkopen via Mediamax

Veel merken laten hun radioreclame inkopen door een mediabureau zoals Mediamax, omdat zij alle radioreclame tarieven, kortingen en aanbiedingen in kaart brengen. Dankzij dat actuele overzicht kunnen adverteerders realistisch inschatten welk bereik haalbaar is binnen hun mediabudget. Op de pagina kosten radioreclame lees je meer over dit proces.

Ervaren mediabureaus beschikken over diepgaande kennis en geavanceerde tools om exact te bepalen welke radiozender (of combinatie van bijvoorbeeld Radio 1, BNR Nieuwsradio en Qmusic) het meeste effect sorteert. Ze verwerken continue alle luistercijfers, campagneresultaten en marktdata, zodat jouw radioreclame perfect aansluit op jouw doelgroep en het juiste moment in de week of dag.

Het resultaat? Een radiocommercial die aantoonbaar beter presteert, meer impact maakt en direct bijdraagt aan de gestelde merk- en marketingdoelen. Zo is radioreclame inkoop via Mediamax niet alleen eenvoudiger, maar ook structureel effectiever voor elk merk dat verder wil groeien door te adverteren op de radio.