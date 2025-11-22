ECONOMIE
Slechtste kwalificatie ooit van Hamilton in Formule 1

Sport
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 8:58
LAS VEGAS (ANP/RTR) - Lewis Hamilton heeft in de kwalificatie bij de Grote Prijs van Las Vegas een dieptepunt bereikt in zijn Formule 1-carrière. De 40-jarige zevenvoudig wereldkampioen reed het langzaamst van allemaal en eindigde voor het eerst als laatste in de kwalificatie. Hamilton is ook de eerste Ferrari-coureur die sinds Giancarlo Fisichella in Abu Dhabi in 2009 als laatste start op de grid.
"Dit voelt natuurlijk vreselijk", zei Hamilton na afloop. "Ik heb er geen woorden voor. De auto voelde geweldig in de derde training en ik was eerlijk gezegd heel optimistisch, maar het mocht niet zo zijn. Het was verschrikkelijk in de kwalificatie; ik zag door de opspattende regen niks, raakte zelfs een paaltje omdat ik de bocht niet meer kon zien."
Hamilton is bezig aan zijn eerste jaar bij Ferrari en beleeft daar tot nog toe weinig vreugde aan. Hij is nog geen enkele keer op het podium geëindigd. "Dit is absoluut mijn moeilijkste jaar", aldus Hamilton.
