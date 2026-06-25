Koning betuigt medeleven na aardbevingen in buurland Venezuela

DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun medeleven betuigd met de inwoners van Venezuela na de aardbevingen in het land. Venezuela is een buurland van het Koninkrijk der Nederlanden, in de Caribische Zee deelt het zeegrenzen met de landen Aruba en Curaçao en de bijzondere gemeente Bonaire.

"Ons buurland Venezuela is getroffen door hevige aardbevingen. Wij leven mee met alle getroffenen en zijn in gedachten bij de families die nu rouwen of in angst verkeren om hun dierbaren", deelt het koningspaar in een verklaring die op sociale media van het Koninklijk Huis is geplaatst. De verklaring is ook in het Engels gedeeld.

Venezuela is in de nacht van woensdag op donderdag Nederlandse tijd getroffen door twee aardbevingen. De eerste had een kracht van 7.2. Een minuut later volgde een beving met een magnitude van 7.5. Volgens de Venezolaanse autoriteiten zijn zeker 164 mensen om het leven gekomen. Nederland stuurt een reddingsteam voor hulp naar Venezuela.