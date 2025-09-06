ECONOMIE
Vertrouwen in CDA-leider hoog, dat in Yeşilgöz (VVD) blijft dalen

Politiek
door Redactie
zaterdag, 06 september 2025 om 8:45
gandr-collage (6)
Vandaag komen de leden van VVD, CDA, NSC en JA21 elk op hun congres bijeen. De gemoedstoestand bij de centrumrechtse partijen zal achter de schermen nogal variëren. Zo blijkt uit een peiling van het RTL Nieuwspanel dat het vertrouwen in VVD-leider Dilan Yeşilgöz en NSC-voorman Eddy van Hijum bij de kiezers erg laag is. De leiders van het CDA en JA21 hebben juist de wind in de zeilen.
Van de vier centrumrechtse partijen die vandaag bijeenkomen is de VVD op dit moment de grootste in de Tweede Kamer. De liberalen zijn samen met de BBB nog de enige overgebleven coalitiepartijen in het demissionaire kabinet.
De afgelopen maanden - waarin het kabinet twee keer ten val kwam en de VVD-leider een openlijke ruzie uitvocht met zanger Douwe Bob - daalde de VVD al fors in de verschillende peilingen.
Ook het vertrouwen in VVD-leider Yeşilgöz heeft een flinke knauw gekregen, blijkt nu uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Nog maar 41 procent van de kiezers die tijdens de vorige verkiezingen nog op VVD stemden, heeft nog vertrouwen in Yeşilgöz. In maart van dit jaar was dat nog 78 procent.

