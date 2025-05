14.000 baby's in Gaza kunnen binnen 48 uur sterven als er geen hulp komt

De humanitaire chef van de VN, Tom Fletcher, sprak vanochtend in het radioprogramma Today van de BBC over het schokkend kleine beetje hulp dat Gaza binnen mag van Israël.

Internationale druk vanwege een dreigende hongersnood dwong premier Benjamin Netanyahu er zondagavond toe om de verwoestende 11 weken durende blokkade iets te versoepelen om zo een "hongersnoodcrisis" in Gaza te voorkomen. Maar dat gebeurt slechts op een minimaal niveau.

Fletcher meldde dat er gisteren vijf vrachtwagens met hulp Gaza binnenreden, maar noemde dat "een druppel op een gloeiende plaat" en totaal onvoldoende voor wat de bevolking nodig heeft.

De vrachtwagens, die babyvoeding en andere voedingsmiddelen bevatten, zijn technisch gezien wel in Gaza, maar hebben de mensen nog niet bereikt. Ze staan net over de grens. Volgens Fletcher kunnen er binnen 48 uur 14.000 baby’s sterven als de hulp hen niet op tijd bereikt. “Ik wil in de komende 48 uur zoveel mogelijk van die 14.000 baby’s redden”, zei hij tegen de BBC.

Gevraagd hoe de VN tot dit aantal komt, antwoordde hij: “We hebben sterke teams ter plaatse, hoewel velen van hen zijn omgekomen... Maar er zijn nog altijd veel mensen actief: in medische centra, op scholen... Ze proberen in kaart te brengen wat de behoeften zijn.”