Oud-PvdA-leider Asscher zegt dat ‘grens bereikt’ is met anti-Israël-spotprent in Volkskrant

Oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher veroordeelt de cartoon van Jos Collignon die deze week is verschenen in de Volkskrant. Hij schrijft dit in een opiniestuk in 'zijn' krant, de Volkskrant.

Gewraakte spotprent

In de gewraakte spotprent is te zien hoe twee mensen samen op de bank naar berichtgeving over Gaza op tv kijken. Een van hen heeft een Palestijnse vlag in zijn hand en op de tv wordt het dodental in Gaza weergegeven. Naast hen een lange arm met een Davidster op de mouw en een hand met een dikke duim. "O-ve-ral herlevend antisemitisme", staat op een tekstballon. "O jee sorry. Vergeten eerst Hamas te veroordelen", valt ook te lezen.

'De grens is bereikt'

"Als mijn krant, de Volkskrant, op de dag van de herdenking van de Kristallnacht een spotprent plaatst met de boodschap dat de Joden het antisemitisme zelf verzinnen als onderdeel van de zogenaamde 'lange arm' van Israël, dan is een grens bereikt", schrijft Asscher. "Wat we niet - ik herhaal: níét - kunnen gebruiken is de boodschap dat de kleine Joodse minderheid in Nederland en elders de bedreigingen, het schelden, de onlinehaat zelf verzint".

Verhitte reacties op de cartoon en Asschers opiniestuk

Op X wordt verhit gereageerd op de cartoon van Jos Collignon – en op de reactie van Asscher daarop. “De Joden verzinnen het antisemitisme zelf en zijn onderdeel van de Lange Arm van Israël. Hoe vinden jullie zelf dat het gaat Volkskrant?”, schrijft Asscher op het socialmediakanaal, terwijl hij de cartoon deelt.