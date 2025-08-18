Al 146 gevangenen vervroegd vrijgelaten door falend kabinetsbeleid

Tot nu toe 146 gedetineerden zijn maximaal een week eerder vrijgelaten. Dat laat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) weten na vragen van de Leeuwarder Courant.

Op 15 juli is justitie begonnen met het zogeheten eindverlof, waarbij gedetineerden maximaal twee weken eerder de gevangenis kunnen verlaten. Dit gebeurt vanwege het grote cellentekort in Nederland. Vrijwel alle inrichtingen zitten propvol met een bezettingsgraad van rond de 99,5 procent. Voormalig PVV-staatssecretaris Ingrid Coenradie pleitte voor miljoenen om de problemen met de capaciteit - ook is er te weinig personeel - aan te pakken.