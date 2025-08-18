ECONOMIE
Al 146 gevangenen vervroegd vrijgelaten door falend kabinetsbeleid

Politiek
door Redactie
maandag, 18 augustus 2025 om 9:58
ANP-492184550
Tot nu toe 146 gedetineerden zijn maximaal een week eerder vrijgelaten. Dat laat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) weten na vragen van de Leeuwarder Courant.
Op 15 juli is justitie begonnen met het zogeheten eindverlof, waarbij gedetineerden maximaal twee weken eerder de gevangenis kunnen verlaten. Dit gebeurt vanwege het grote cellentekort in Nederland. Vrijwel alle inrichtingen zitten propvol met een bezettingsgraad van rond de 99,5 procent. Voormalig PVV-staatssecretaris Ingrid Coenradie pleitte voor miljoenen om de problemen met de capaciteit - ook is er te weinig personeel - aan te pakken.
Dat geld kwam er niet. Coenradie werd na de kabinetsval opgevolgd door Teun Struycken (NSC). Hij gaf in juli akkoord voor de maatregel om gevangenen eerder naar huis te sturen.
Bron: Leeuwarder Courant

