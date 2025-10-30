BBC over Jetten: een iets stillere versie van Rutte die meer dan wie ook op tv te zien was

Wie twee jaar geleden had voorspeld dat Rob Jetten met zijn D66 de grootste partij van Nederland zou worden, was waarschijnlijk keihard uitgelachen. Toch is het de 38-jarige Brabander (bijna) gelukt. Reden voor de BBC om een profiel van hem te maken. Zijn optimistische toon wordt geroemd, maar hij was ook wel erg vaak op tv.

In een verkiezingscampagne die werd gedomineerd door felle discussies over migratie, veiligheid en identiteit, koos Jetten voor een opvallend andere toon. Zijn slogan 'Het kan wel', die wel erg lijkt op Obama’s Yes, we can, werd het symbool van zijn aanpak: vrolijk, energiek en oplossingsgericht, schrijft de BBC.

Terwijl Geert Wilders kiezers waarschuwde voor chaos en verdeeldheid, lachte Jetten de camera in met een boodschap van hoop. “Hij zaait verdeeldheid, ik wil verbinden”, herhaalde hij keer op keer. Het werkte.

Maar wat ook werkte, was dat Jetten letterlijk overal was. Talkshows, debatten, nieuwsprogramma’s en vooral De Slimste Mens heeft hem geen windeieren gelegd, valt ook de Britse analist op. Toen Wilders een debat afzegde om veiligheidsredenen, viel Jetten zonder aarzelen in. Geen enkele andere politicus kreeg zoveel schermtijd.

Van ‘Robot Jetten’ naar publiekslieveling

Die camera’s waren ooit juist zijn zwakke plek. Tijdens de desastreuze verkiezingen van 2023 - D66 zakte toen naar slechts negen zetels - werd Jetten nog omschreven als “saai” en “houterig”. Hij kreeg zelfs de bijnaam Robot Jetten.

Maar de man die nu op podia door juichende menigten wordt onthaald, is losser, zelfverzekerder en zichtbaar gegroeid.

Zijn campagneteam heeft daar hard aan gewerkt: professionele communicatie, een helder verhaal en vooral veel positieve energie. Het contrast met de ruwe toon van de rest van het politieke landschap kon nauwelijks groter zijn.

Van ProRail tot premier in spe

Rob Jetten is een echte politieknerd, zoals hij zelf zegt. Opgegroeid in een klein Brabants dorp, meldde hij zich al jong aan bij D66. Na een paar jaar bij ProRail werd hij in 2017 Tweede Kamerlid en later minister voor Klimaat en Energie in het kabinet-Rutte IV.

Niet alles liep soepel. Zijn ambitieuze klimaatplannen strandden deels door de oorlog in Oekraïne, die energieprijzen deed exploderen. Een collega beschreef hem destijds als “te fanatiek op duurzaamheid”. Toch bleef Jetten vasthouden aan zijn idealen, iets wat hem nu juist geloofwaardigheid oplevert bij jonge en progressieve kiezers.

Als D66 inderdaad de grootste wordt, wacht hem een enorme klus. De woningnood is nijpend en Jetten wil dat oplossen door “tien nieuwe steden” te bouwen. Ook wil hij Nederland weer ambitie bijbrengen: “De afgelopen vijftien jaar hebben we te weinig écht bereikt”, zei hij in een interview.

Zijn kalme, rationele stijl doet velen denken aan Mark Rutte, nu baas van de NAVO. Beiden zijn pragmatici met een glimlach, al is Jetten volgens partijgenoot Roy Kramer “iets stiller dan Rutte, die een echte kletskous is".

Een misstap zonder schade

Zelfs een kleine campagneblunder kon hem niet deren. Tijdens een studentenbijeenkomst in Rotterdam grapte Jetten dat “mannen vast graag met kroonprinses Amalia in het leger zouden trainen”, een opmerking die als seksistisch werd bestempeld. Jetten bood excuses aan en de storm ging snel liggen.

Wat overblijft is het beeld van een man die het politieke midden nieuw leven inblaast: jong, positief en met lef. Of hij nu premier wordt of niet, Rob Jetten heeft één ding al bewezen: in Nederland kan het wél. Aldus de BBC.