Dijkhoff en Segers: "Rob Jetten (de ontdekking van Pechtold) voerde de perfecte campagne".

"Het feestvarken van de avond is Rob Jetten," zeggen Dijkhoff en Segers in hun analyse van de uitslag. Dijkhoff: "Hij is ook onverstoorbaar doorgegaan. De afgelopen twee jaar deed hij alles goed. Maar in de peilingen gebeurde niks. Daar is hij niet van in paniek geraakt. Hij is blijven doen wat hij deed en heeft een geweldige campagne gedaan. Beetje mazzel gehad – met de Slimste Mens midden in de campagne – maar het is ook een bewijs van zijn talent."

Jetten is een door Pechtold ontdekt talent. Dijkhoff: "Alexander Pechtold heeft dat heel goed gezien. Die heeft heel goed het grote talent in Rob Jetten gezien. En voor hem een traject uitgestippeld. Heel vroeg al. Dus die heeft dat gewoon heel knap gezien. En dan Mark Thiessen (oud campagnestrateeg van de VVD), die voorspelde als maanden geleden dat Jetten goed bezig was." Thiessen zei al in het voorjaar: 'Rob Jetten doet me heel erg aan Mark Rutte denken. En die wordt nog eens premier.'

Dijkhoff en Segers denken dat een coalitie met Ja21 voor D66 heel gevaarlijk kan zijn. "Met Ja21 in een coalitie zal slecht liggen bij de achterban van Jetten. En heel links zal volop oppositie voeren tegen D66".

En dan is er nog de vraag: wat is Ja21 precies? "Ja21 is een black box. Wat willen die negen mensen in de fractie?" Wat we weten is dat een aantal van hen al eerder weggelopen is bij een partij.