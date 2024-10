'Bijdrage van Noord-Korea blijft zeker niet beperkt tot 10.000 soldaten'

Er zijn nu tienduizend Noord-Koreaanse soldaten richting Rusland vertrokken, maar het communistische land stuurt waarschijnlijk nog veel meer manschappen om te vechten in Oekraïne . De vergoeding van 2000 dollar per soldaat per maand is erg aanlokkelijk voor Kim Jong-un. "Dat tikt aardig aan, dus ik verwacht veel meer mensen", aldus Korea-expert Remco Breuker.

Het besluit om militairen te leveren was volgens de hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden een flinke gok voor Noord-Korea . Het is de vraag hoe de internationale gemeenschap op deze escalatie reageert. Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten spraken recent over tienduizend verscheepte Noord-Koreaanse soldaten. “Die dienst weet wat te doen als het gaat om het in de gaten houden van Noord-Korea, maar er bestond nog even wat twijfel over het waarheidsgehalte, maar het blijkt toch wel te kloppen”, legt Breuker uit op BNR.

Kille zakendeal

Het Noord-Koreaanse leger telt minstens een miljoen troepen, volgens sommige schattingen zelfs twee miljoen. Dit is fors meer dan het land voor zelfverdediging nodig heeft, gezien hun nucleaire capaciteit. Dit militaire bondgenootschap met Rusland is echter puur een zakelijke deal, benadrukt Breuker: “Het is vooral heel nuchter en kil zakendoen; Noord-Korea krijgt geld voor de wapens en munitie die het levert, toegang tot Russisch olie en gas, voedselhulp en een plaatsje in een nieuwe wereldorde, een bondgenootschap van de onvrije staten."

Noodgreep van Moskou

Rusland wil met de Noord-Koreaanse soldaten hun verliezen in Oekraïne opvangen. BNR-correspondent Joost Bosman ziet dit als een teken van wanhoop. “De laatste maanden verliezen de Russen volgens het Britse ministerie van Defensie minstens twaalfhonderd mensen aan het front in Oekraïne. Dat gaat om doden en gewonden, die ze niet krijgen aangevuld: het lukt niet om per dag net zo'n aantal te werven, laat staan dat ze hun legermacht in Oekraïne kunnen uitbreiden. Dus moeten ze verder op zoek."

Mobilisatie is riskant

Mobilisatie blijkt geen aantrekkelijk alternatief voor Poetin. De vorige gedeeltelijke mobilisatie bracht in 2022 300.000 reservisten op de been, maar er brak ook massale onrust uit in Rusland. “Honderdduizenden jongemannen namen de wijk naar andere Sovjetrepublieken en keerden nooit meer terug. Daarom doet Poetin nu een beroep op het pact met Noord-Korea om in te springen als het andere land agressief bejegend zou worden.”

Taalbarrière

Het blijft echter onzeker of de Noord-Koreaanse soldaten wel daadwerkelijk naar het front trekken, stelt Bosman. Een Russische generaal suggereerde vorige week dat ze misschien ingezet gaan worden voor bewakingstaken binnen Rusland, zodat Russische contracttroepen en dienstplichtigen dan alsnog naar het front kunnen. Maar dit lost het taalprobleem niet op. De beide kampen spreken geen gemeenschappelijke taal, wat de samenwerking bemoeilijkt.