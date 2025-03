Buitenlandse Zaken: LHBTQ moeten niet zomaar naar de VS reizen

De autoriteiten van de VS hebben de jacht ingezet op alles wat anders is dan zijzelf. Met name mensen met een seksuele geaardheid die anders is dan die van de witte mannen die aan het bewind zijn moeten het ontgelden. Dat is uiteraard allereerst akelig voor Amerikaanse homo's en transgenders, maar ook inreizende buitenlanders lopen risico. Als het fout gaat kunnen er twee dingen gebeuren. Het minste erge: je wordt niet toegelaten en moet weer terug. Je komt in vreemdelingendetentie. En vreemdelingendetentie in de VS is zo erg als het klinkt.

Een paar Duitse toeristen hebben het intussen meegemaakt. Een traumatische ervaring.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nu ook een waarschuwing afgegeven voor lhbtiq+'ers die naar VS reizen.

Ook geharnaste tegenstanders van het regime van Trump moeten uitkijken. In Frankrijk is er al een Franse wetenschapper bij de grens in moeilijkheden gekomen omdat hij in privé-apps kritisch was geweest over Trump.

Reisbureau's in heel Europa zeggen dat mensen niet meer naar de VS willen reizen.