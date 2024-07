Presentator neemt ontslag na oplepelen van voorgekookte vragen aan Biden

Een Amerikaanse radiopresentator is opgestapt na een interview met president Joe Biden. Andrea Lawful-Sanders stelde de 81-jarige politicus vragen die waren aangeleverd door zijn eigen campagneteam. Haar radiozender WURD uit Pennsylvania vond dat onacceptabel, berichten Amerikaanse media.

Lawful-Sanders interviewde Biden na zijn uiterst moeizaam verlopen debat tegen Donald Trump. Ze vertelde later dat de vragen waren bedacht door het team van Biden. "Ze waren ter goedkeuring bij me aangeleverd. Ik heb ze goedgekeurd", zei ze tegen CNN

Het campagneteam van Biden liet weten dat het niet ongebruikelijk is dat interviewkandidaten aangeven waar ze graag over willen praten. WURD oordeelde echter dat het vertrouwen van luisteraars was geschaad. Presentator Lawful-Sanders maakte later bekend dat ze haar ontslag heeft ingediend.

Een bron rond de campagne van Biden zei tegen CNN in de toekomst anders te werk te gaan. "We zullen voortaan afzien van het aanbevelen van vragen."