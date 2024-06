Debat Trump-Biden: een complete ramp voor Joe Biden

President Joe Biden heeft tijdens het eerste debat met een liegende Donald Trump bijzonder slecht indruk achtergelaten.

Als de vraag van de kiezers was: is hij te oud, dan is het antwoord na dit debat: ja, veel te oud. Hij sprak mompelend en zei soms wonderlijke dingen. Vaak begon een antwoord van Biden nog samenhangend en verstaanbaar. Maar hij leek al pratend te vergeten waarover hij sprak en raakte een aantal keren verdwaald in het antwoord.

Tijdens een andere vraag over de staatsschuld sloot Biden bijvoorbeeld op onverklaarbare wijze af met de woorden: "We zijn eindelijk Medicare te slim af."

Trump profiteerde van zijn kant effectief van het zwakke optreden van Biden, door een kalme houding aan te nemen en gedisciplineerd te blijven, terwijl hij af en toe uithaalde naar de president.

"Ik weet echt niet wat hij aan het einde van die zin zei," zei Trump. "Ik denk dat hij ook niet weet wat hij zei."

Trump leverde donderdagavond herhaaldelijk agressieve, vaak misleidende aanvallen op een wankele Biden en bood miljoenen kiezers een schril contrast waarin de prestaties van Biden herhaaldelijk mistig en onsamenhangend waren.

Trump, 78, deed wilde beweringen en valse verklaringen, bleef onbeschaamd over zijn beweringen over de verkiezingen van 2020. Biden, 81, sprak snel en leek door zijn antwoorden te meanderen, rommelend aan het einde van zinnen, zelfs toen hij Trump ervan beschuldigde een leugenaar en een bedreiging voor de democratie te zijn.

Het debat van donderdag was het vroegste algemene verkiezingsdebat ooit: hoewel beide mannen de vermoedelijke genomineerden van hun respectievelijke partijen zijn, moeten ze nog officieel genomineerd worden.

In het democratische kamp viel volgens Amerikaanse media te horen dat steeds sterker wordt getwijfeld of moet worden vastgehouden aan de kandidatuur van Biden. Zolang de Democratische conventie niet is geweest, die vaststelt wie kandidaat is, kan Biden nog worden vervangen. De kans dat hij wordt herkozen is door het debat sterk geslonken