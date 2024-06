Estse premier Kallas 'vereerd' met voordracht EU-buitenlandchef

N i e u w bericht, meer informatie na 2e alinea

BRUSSEL (ANP) - De Estse premier Kaja Kallas is "vereerd" dat ze is voorgedragen als EU-buitenlandchef door de regeringsleiders van de Europese Unie. Dat schrijft ze op X, net nadat bekend is geworden dat de regeringsleiders overeenstemming hebben bereikt over de verdeling van de Europese topfuncties.

"We moeten blijven samenwerken om ervoor te zorgen dat Europa een effectieve mondiale partner is om onze burgers vrij, veilig en welvarend te houden", aldus Kallas.

Kallas voegde daar donderdagnacht aan toe dat ze het als een "enorme verantwoordelijkheid" ziet om de Europese belangen en waarden te beschermen in deze woelige tijden, met een oorlog op het continent.

Twintig jaar geleden trad Estland toe tot de Europese Unie, zei Kallas op de persconferentie. Ze noemde het een "symbolische verjaardag" nu Estland zo'n belangrijke post in de EU krijgt.