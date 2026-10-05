Deze politieke partijen willen versterkte gebedsoproep verbieden

Het versterkte kabaal uit moskeeën moet alsnog aan banden worden gelegd. Het wetsvoorstel van JA21 en SGP om de geluidsversterkte gebedsoproep te reguleren stuitte op juridische kritiek van de Raad van State, maar het tweetal vindt dat de 'uitzonderingspositie' waarvan moskeeën gebruikmaken niet langer valt te rechtvaardigen, schrijft De Telegraaf.

De Raad van State had eerder grote bezwaren bij het wetsvoorstel. Het juridische adviesorgaan schreef vorig jaar in een vernietigend advies dat het plan van JA21 en SGP onder meer een 'te vergaande beperking van de vrijheid van godsdienst' was die bovendien de islamitische gemeenschap hard zou raken.

In de nieuwste versie zijn JA21 en SGP de Raad van State op punten tegemoetgekomen. Zo richt het voorstel zich op gebedsoproepen die 'structureel' op 'vaste plaatsen' met een 'vaste frequentie' plaatsvinden. Uitzonderingen moeten ook mogelijk blijven.

'Ten minste veertig gemeenten'

Het wetsvoorstel is ingediend door André Flach van SGP en JA21-partijleider Joost Eerdmans en is vooral bedoeld om gebedsoproepen van moskeeën te beperken. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State hebben de partijen het voorstel aangescherpt, zegt een SGP-woordvoerder desgevraagd. Zo is bijvoorbeeld verduidelijkt dat het gaat om gebedsoproepen vanaf een vaste plaats met een vaste frequentie. Volgens Eerdmans zijn er "ten minste veertig gemeenten" die te maken hebben met versterkte gebedsoproepen. Welke gemeenten dat zijn, meldt hij niet.