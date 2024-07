Dit is Thomas Matthew Crooks, de man die Trump probeerde te vermoorden

De FBI heeft de identiteit vastgesteld van de schutter op de campagnebijeenkomst van de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Het gaat om de 20-jarige Thomas Matthew Crooks uit de staat Pennsylvania.

Het motief van de man, die is gedood door de veiligheidsdienst, is nog niet bekend. De FBI roept mensen met informatie op die in te sturen. Crooks komt uit Bethel Park, ongeveer 70 kilometer ten zuiden van de locatie van de campagnebijeenkomst in Butler.

Schoten vanaf dak

Volgens de Washington Post staat hij sinds zijn 18de op kiezerslijsten geregistreerd als Republikein. Zijn enige campagnedonatie was echter een bedrag van 15 dollar aan een pro-Democratische groep. Crooks heeft geen strafblad en haalde amper twee jaar geleden zijn diploma voor de middelbare school, schrijft de New York Times.

De man klom op het dak van een fabrieksgebouw, zo'n honderd meter vanaf het podium waar Trump sprak. Vanaf een ‘verhoogde positie vuurde hij verschillende schoten af op het podium’, zegt de Secret Service.

Toeschouwer overleden

Hij raakte Trump in zijn oor en schampte zijn wang. Drie toeschouwers van de campagnebijeenkomst werden geraakt, een daarvan is overleden. De FBI onderzoekt de zaak als een poging tot moord op de voormalig president. Vlak nadat Crooks de trekker overhaalde, werd hij doodgeschoten. Naast hem werd een AR15 gevonden, een aanvalswapen.

NBC News meldt dat Crooks zaterdag een shirt droeg van een populaire YouTube-show waarin allerlei vuurwapens worden besproken en gebruikt. De oprichter van dat kanaal reageert op Instagram geschokt op de beelden. “What the hell”, schrijft hij.

Kritiek

Er klinkt kritiek op de Secret Service, die als taak heeft om (oud-)presidenten te beschermen. “Het is absoluut verrassend dat de schutter meerdere schoten kon afvuren”, stelt speciaal FBI-agent Kevin Rojek tijdens een persconferentie. “De Secret Service heeft wat beveiliging betreft vragen te beantwoorden.”