Week begint fris, maar na woensdag maxima tussen 15 en 20 graden

HOUTEN (ANP) - In navolging van zondag is het ook maandag en dinsdag nog behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Volgens Weeronline komt dit door de aanvoer van koude lucht uit noordelijke richting. Het wordt tussen de 12 en 15 graden, met een mix van wolken en zonneschijn en er is lokaal kans op een bui. Vanaf woensdag slaat dat weerbeeld om en wordt het, met maxima tussen 15 en 20 graden, net wat aangenamer.

De wind, "matig tot aan zee vrij krachtig", zorgt er in de eerste twee dagen van de week voor dat het nog net wat kouder aanvoelt. De verwachte 12 tot 15 graden valt op plaatsen mogelijk nog een paar graden lager uit. Desondanks zal het volgens Weeronline "ook geregeld prima weer zijn om naar buiten te gaan".

Vanaf woensdag loopt de temperatuur weer op. Met gemiddeld 15 tot 20 graden wordt het iets warmer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar en is er ook grotendeels sprake van droog lenteweer, stelt het weerbureau.