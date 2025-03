Erdogan arresteert oppositieleider en 100 anderen; lira crasht, internet beperkt: 'Poging tot staatsgreep'

Burgemeester Ekrem İmamoğlu van Istanbul is gearresteerd vanwege beschuldigingen van corruptie en banden met een terroristische organisatie. Hij wordt gezien als de belangrijkste politieke rivaal van president Recep Tayyip Erdoğan.

De Turkse autoriteiten hebben ook arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen ongeveer honderd anderen, waaronder journalisten en zakenlieden, als onderdeel van hetzelfde onderzoek. İmamoğlu wordt beschuldigd van het leiden van een criminele organisatie, omkoping, fraude bij aanbestedingen en hulp aan een terroristische organisatie. Zijn partij, de CHP, noemt de arrestatie 'een poging tot een staatsgreep'. Een woordvoerder van de Turkse regering zegt dat het Openbaar Ministerie onafhankelijk opereert.

Universitair diploma afgepakt

Een dag eerder besloten de Turkse autoriteiten al om zijn universitair diploma in te trekken, waarmee het moeilijker wordt voor İmamoğlu om deel te nemen aan de volgende presidentsverkiezingen. Een presidentskandidaat moet volgens de Turkse wet zijn afgestudeerd. CHP-leider Özgür Özel zegt dat de aanhouding een poging is om İmamoğlu uit te schakelen, maar hij wordt volgens Özel hoe dan ook de presidentskandidaat.

Sociale media op zwart

De autoriteiten in de provincie Istanbul hebben alle demonstraties vier dagen verboden. Er is veel politie op de been en de toegang tot het internet is beperkt. Ook heeft Turkije de toegang beperkt tot meerdere sociale media, waaronder X, YouTube, Instagram en TikTok, meldt het internetobservatorium Netblocks.

İmamoğlu is een vooraanstaand lid van de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP), die in april 2024 als grote winnaar uit de lokale verkiezingen kwam. Aanhangers zien in hem de opvolger van president Recep Tayyip Erdoğan, al zijn de volgende Turkse presidentsverkiezingen pas in 2028.

Bron: AP News